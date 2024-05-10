Каким будет курс биткоина к середине осени - прогноз эксперта

В основном сценарии BTC должны находиться в пределах $60-70 тыс. Такой сценарий удовлетворяет всех участников крипторинки, что позволяет аккумулировать ресурсы для последующих движений. Об этом в комментарии Delo.ua рассказал финансовый аналитик Андрей Шевчишин. Больше о динамике курса криптовалют, читайте в статье "После халвинга. Что будет влиять на курс биткоина к середине осени".

"Более того, обычно после предыдущих халвингов цена биткоина находилась в боковике, то есть не росла и не падала в течение 3-6 месяцев. Это можно считать временем проедания майнерами запасов BTC, наимущённых в халвинг", - говорит Шевчишин.

В пессимистическом сценарии Шевчишин ожидает сползания цифрового золота в зону $47-53 тыс. с резким ростом волатильности и периодическими попытками вернутся до $60 тыс. В таких условиях ETF испытывают отток капитала и вынуждены продавать биткоины в рынок.

Такое расписание возможно по нескольким причинам:

коррекция широкого рынка акций,

ухудшение инвестиционных настроений,

распродажа запасов биткоина майнерами,

большие партии арестованных монет,

отток или отсутствие нового притока капитала в фонды ETF.

Если же курс цифрового золота зайдет в положительный тренд, то монета может попытаться выйти на уровень $80 тыс., считает Шевчишин. Но для такого скачка у криптовалюты пока мало сил, хотя в будущем ситуация может измениться, в частности, из-за повышения заинтересованности инвесторов в биткоине ETF.

Как халвинг может повлиять на курс альткоинов

Оценки экспертов о влиянии апрельского халвинга на курс альткоинов разделились. В частности, основатель компании SpiceProp Наталья Бойко считает, что это событие изменит будущее не только для биткоина, но и для других монет.

"Альтокоины точно не останутся в стороне от постхалвиногового ралли Bitcoin. Если ориентироваться на Ethereum (ETH) как алькоиновый бенчмарк, то средний рост этой части криптовалютного рынка будет составлять 50% и более цены 20 апреля. Для ETH этот рост до 20 октября может дойти до отметки $4800-5000", – прогнозирует Бойко.

Андрей Шевчишин говорит, что в условиях постхалвинговой стабилизации цены биткоина на уровне $60-70 тыс. альткоины постараются жить своей жизнью. Это значит, что корреляция с "первой валютой" ослабнет.

"Соответственно, драйверами движения альткоинов будут выступать их собственные новости, ожидания и спекуляции. Исключения составят резкие и большие движения биткоина или пробой им сильных уровней поддержки или сопротивления", - говорит эксперт.

Больше о динамике курса криптовалют, читайте в статье Delo.ua "После халвинга. Что будет влиять на курс биткоина к середине осени".