После халвинга. Почему курс биткоина может вырасти или упасть к середине осени

За последний месяц цена BTC упала на 13% и составила $61,1 тыс. Эта ситуация может казаться странной, поскольку 20 апреля произошел халвинг, который каждые четыре года ожидает вся криптоиндустрия. После события курс цифрового золота должен был идти вверх и достичь новых ценовых максимумов, но пока этого не происходит. Редакция Delo.ua пообщалась с экспертами и выяснила, сколько может стоить Bitcoin в ближайшие полгода.

Как прошел халвинг и почему стоимость BTC застряла на месте

В этом году очередной и четвертый по счету халвинг состоялся, как и ожидалось, 20 апреля. В этот день вознаграждение майнеров за добычу биткоина уменьшилось вдвое - с 6,25 до 3,125 BTC.

"Халвинг – это плавающая дата, которая зависит, грубо говоря, от количества сделанных транзакций – по факту от количества сделанных блоков – каждые 210 тыс. блоков", – говорит финансовый аналитик Андрей Шевчишин в комментарии Delo.ua.

Напомним, Delo.ua уже объясняло , как проходит халвинг BTC. Майнеры добывают биткоин. Для этого используют специальное оборудование и ищут новые блоки в сети Bitcoin. Блоки – это записи в блокчейн-сети, благодаря которым существует инфраструктура криптовалюты.

Всего майнеры могут добыть 21 млн. монет. За работу люди получают вознаграждение. Ее размер уменьшается в 2 раза, когда изготовлены следующие 210 тыс. блоков в блокчейне. Это называется халвинг.

Когда 20 апреля состоялся халвинг, курс биткоина находился, по данным Coinmarketcap, на уровне $63,9 тыс. После происшествия можно было ожидать, что стоимость цифрового золота постепенно пойдет вверх, но этого не произошло – монета пока колеблется на уровне $61 тыс. участники криптоиндустрии наблюдают стабильный пессимистический тренд.

После халвинга биткоин находится в депрессии. Источник: Coinmarketcap.

На самом деле такое поведение BTC вполне логично, ведь монета продемонстрировала существенный рост в цене в период с января по начало марта. В настоящее время курс биткоина даже достиг нового исторического максимума в $69,2 тыс., который был зафиксирован 5 марта. А 14 марта главная криптовалюта выросла до $73,3 тыс. Но дальше превзойти указанный рекорд биткоина пока не удалось, хотя монета пыталась несколько раз перейти уровень в $71-72 тыс.

Эксперты объясняют наблюдавшийся в начале года резкий рост курса биткоина январским одобрением в США 11-ти спотовых Bitcoin-ETF . В этом списке известны игроки инвестрынка: Grayscale, BlackRock, Fidelity и т.д. Теперь эти фонды торгуются на биржах. Как результат, инвесторы могут покупать биткоин не только самостоятельно на биржах, но и через инвестиционные фонды, где их активы имеют высокую защиту и гарантии возврата денег.

Новый инвестиционный инструмент оказался очень интересен инвесторам с большими деньгами. Они начали активно покупать биткоины через спотовые Bitcoin-ETF. Как результат, на крипторынок пришло много денег, а курс цифрового золота пошел вверх. Теперь возникает вопрос: какой из трендов сейчас больше всего мотивирует курс BTC к росту – криптофонды или халвинг.

Как халвинг влияет на рост курса биткоина

Как объясняет в комментарии Delo.ua основатель компании SpiceProp Наталья Бойко , халвинг в сети Bitcoin уже несколько раз приводил к сильному росту курса криптовалюты. Так, во время халвинга 2012 года Bitcoin подорожал более чем на 1000%, а в 2016 и 2020 годах BTC вырос более чем на 100%.

"В кейсе 2024 года рост составил около 75%. Но в этот тренд включено лишь предхалвинговое ралли или пять месяцев до сокращения вознаграждения за майнинг. А в последующие 6 месяцев после последнего состоявшегося 20 апреля халвинга должно пройти еще и постхалвинговое ралли .Оно значительно увеличит прирост биткоина". Наталья Бойко основатель компании SpiceProp

На сколько подорожает BTC еще никто не знает, говорит эксперт, но криптоинвесторы уже обращают внимание на уникальность четвертого халвинга. Это единственный случай, когда Bitcoin обновил исторический максимум в преддверии события и достиг в марте отметки $73 864.

Основной причиной необычного поведения BTC инвесторы считают приток средств через спотовые Bitcoin-ETF . За несколько месяцев в фонды поступило $50 млрд. Они стали одними из самых популярных среди ETF. Для криптовалютного рынка это стало допингом, который под идею халвинга разогнал цену BTC до исторической вершины гораздо раньше. В предыдущих трех случаях новый рекорд цены устанавливался только в течение года после халвинга", - рассказывает Наталья Бойко.

Остаётся ли халвинг основным драйвером роста крипторынка

Финансовый аналитик Андрей Шевчишин обращает внимание на то, что сейчас на динамику биткоина больше всего влияют ETF, а не халвинг. Такой тренд состоялся из-за аккумуляции объемов клиентских средств и биткоинов и большой торговой активности ETF.

"Все это переводит криптоторговлю из состояния дикого рынка в состояние более или менее регулируемого фондами движения. Если революцию нельзя остановить, то ее нужно возглавить. Этим и занимаются крипто ETF. Дальше эта тенденция станет только более активной". Андрей Шевчишин финансовый аналитик

По словам эксперта, в новых условиях майнеры остаются обслуживающей инфраструктурой для блокчейна Биткоин и ресурсом для новых монет биткоина, добыча которого становится сложнее.

"Майнеры – это грозная сила с собственным запасом монет. Выход майнеров со своими накопленными запасами биткоинов может обрушить крипторынок, но эта ситуация им не выгодна. В результате майнеры будут подстраиваться под динамику капитала фондов, чтобы продавать намайненные биткоины по релевантной для себя цене. Более того, они накапливали биткоины специально под рост цены и спроса со стороны ETF", - говорит Шевчишин.

Между тем, Биткоин Фонды со своими объемами не смогут подстраиваться под реалии крипторынка, ведь их политику определяет приток и отток капитала. То есть, если приходят деньги от инвесторов, их нужно размещать в биткоине, а когда уходят инвесторы – нужно продавать монеты и рассчитываться с клиентами.

"Поэтому не исключено, что биткоин фонды продолжат оставаться основным двигателем крипторынка еще долгое время", - говорит аналитик.

Как будет меняться курс биткоина в ближайшее время

По данным Сoinshares , себестоимость майнинга майнинговыми компаниями после халвинга составляет $53 тыс. Для рынка это будет своеобразной нижней границей возможных колебаний, обращает внимание Шевчишин.

"Это значит, что рынок не может находиться длительное время - около месяца - ниже уровня себестоимости майнинга, поскольку это разрушительный тренд для инфраструктуры и резко сокращает приток новых монет на крипторынок", - говорит эксперт.

Но Шевчишин также добавляет: коррекция цены – это хорошая возможность для инвесторов, которые могут докупить биткоины по минимальному курсу.

Крупные инвесторы активно покупают биткоин через инвестбиржи. Источник: Coinchares.

Что ожидать от курса биткоина в ближайшие полгода

Редакция Delo.ua попросила экспертов составить прогноз – оптимистический, отрицательный и базовый – для курса биткоина на весь постхалвинговый период. Как правило, это ралли для Bitcoin занимает около 6 месяцев после очередного сокращения вознаграждения за майнинг в два раза.

"Последний халвинг произошел 20 апреля 2024 года, следовательно, дедлайн постхалвингового ралли приходится на 20 октября", – объясняет Наталья Бойко.

Давайте узнаем, до каких показателей BTC может возрасти или упасть.

Прогноз курса биткоина от Шевчишина к середине осени

Базовый сценарий Bitcoin

Эксперт считает, что в основном сценарии цифровое золото должно находиться в пределах $60-70 тыс. Такой сценарий удовлетворяет всех участников крипторынка, что позволяет аккумулировать ресурсы для последующих движений.

"Более того, обычно после предыдущих халвингов цена биткоина находилась в боковике, т.е. не росла и не падала в течение 3-6 месяцев. Это можно считать временем проедания майнерами запасов BTC, намайненных в халвинг". Андрей Шевчишин финансовый аналитик

Отрицательный сценарий BTC

В пессимистическом сценарии Шевчишин ожидает сползания цифрового золота в зону $47-53 тыс. с резким ростом волатильности и периодическими попытками вернуться до $60 тыс. В таких условиях ETF испытывают отток капитала и вынуждены продавать биткоины в рынок.

Такой расклад возможен по нескольким причинам:

коррекция широкого рынка акций,

ухудшение инвестиционных настроений,

распродажа запасов биткоина майнерами,

большие партии арестованных монет,

отток или отсутствие нового притока капитала в фонды ETF.

Оптимистический сценарий для курса биткоина

Если курс цифрового золота зайдет в положительный тренд, монета может попытаться выйти на уровень $80 тыс., считает Шевчишин. Но для такого скачка у криптовалюты пока мало сил, хотя в будущем ситуация может измениться, в частности, из-за повышения заинтересованности инвесторов в биткоине ETF.

Прогноз курса Bitcoin от Бойко к середине осени

Для оценки возможного поведения биткоина в постхалвинговый период эксперт Наталья Бойко взяла минимальный рост в 75%. В день халвинга – 20 апреля – цена цифрового золота достигла отметки в $63 870. Так что если взять этот показатель за основу, тогда в октябре Bitcoin может вырасти до $110-112 тыс. за монету.

"Путь к этой цели может быть очень разным. В предыдущих трех кейсах постхалвингового ралли в первые 2 месяца бывали достаточно глубокие откаты. Но они не превышали 25%. В текущей ситуации это означает, что Bitcoin в мае-июне может откатиться до $50 тыс." С точки зрения статистики это самый негативный сценарий. И уже после этого курс отправится до $110-112 тыс.". Наталья Бойко основатель компании SpiceProp Наталья Бойко

Основной причиной для возможной коррекции BTC может быть стандартная для мая распродажа на глобальных финансовых рынках, отмечает эксперт. Дело в том, что, согласно статистике, доходность рынка акций в период с мая по октябрь в 3-4 раза ниже, чем в период с ноября по май. В результате Уолл-стрит говорит "продавай в мае и уходи".

"Поэтому корреляция с фондовыми индексами может легко потянуть за собой криптовалюту", – предупреждает Бойко.

Как халвинг может повлиять на курс альткоинов

Оценки экспертов о влиянии апрельского халвинга на курс альткоинов разделились. В частности, Наталья Бойко считает, что это событие изменит будущее не только для биткоина, но и для других монет.

"Альтокоины точно не останутся в стороне от постхалвиногового ралли Bitcoin. Если ориентироваться на Ethereum (ETH) как альткоиновый бенчмарк, то средний рост этой части криптовалютного рынка будет составлять 50% и более цены 20 апреля. Для ETH этот рост до 20 октября может дойти до отметки $4800-5000", – прогнозирует Бойко.

Андрей Шевчишин говорит, что в условиях постхалвинговой стабилизации цены биткоина на уровне $60-70 тыс. альткоины постараются жить своей жизнью. Это значит, что корреляция с "первой валютой" ослабнет.

"Соответственно, драйверами движения альтокинов будут выступать их собственные новости, ожидания и спекуляции. Исключения составят резкие и большие движения биткоина или пробой им сильных уровней поддержки или сопротивления", - говорит эксперт.

Что думают о будущем курса биткоина иностранные эксперты

В основном аналитики считают, что после халвинга цифровое золото должно расти. В частности, эксперты компании Finder говорят , что к концу 2024 года цена биткоина достигнет отметки $109,1 тыс., в 2025 - до $150,9 тыс., в 2030 - до $567,7 тыс. Такие выводы эксперты сделали на базе последнего апрельского опроса 31 участника криптоиндустрии.

Курс биткоина будет расти до 2030 года. Источник: Finder

В частности, вице-президент Web3 для RealFevr Педро Фебреро считает, что цена BTC составит $200 тыс. к концу 2024 года. Причина – заинтересованность инвесторов в возможности приобрести биткоины через биржевые фонды.

"Динамика цен на биткоин демонстрирует влияние недавно запущенных биржевых фондов (ETF). Теперь, когда BTC достиг исторического максимума в марте, я подозреваю, что больше покупателей заполонит рынок и подтолкнет биткоин еще выше", - говорит Фебреро.

Основатель Unocoin Technologies PVT LTD Сатвик Вишванат также настроен оптимистично. Он прогнозирует, что в 2024 году BTC достигнет $150 тыс., потому что в этой монете заинтересованы крупные и розничные инвесторы.

Анализ исторических ценовых тенденций, рыночных настроений, темпов внедрения и макроэкономических факторов, таких как инфляция и геополитические события, повлияли на прогнозы цены биткоина. Текущая цена BTC считается заниженной из-за его растущего внедрения как защита от инфляции и увеличения институционального интереса. Эти факторы указывают на повышение стоимости биткоина, поддерживаемое его ограниченным предложением и растущим спросом как со стороны розничных, так и институциональных инвесторов», – говорит Вишванат.

А соучредитель Origin Protocol Джош Фрейзер уверен, что BTC достигнет всего $150 тыс. на пике в 2024 году, хотя в будущем монета может оказаться более привлекательной, чем золото.

"Биткоин ETF будут продолжать приносить миллиарды долларов новых поступлений в BTC в 2024 году. Халвинг еще больше ограничит количество монет на рынке, действуя как главный катализатор цены. В долгосрочной перспективе биткоин опередит золото в конкуренции как более доступный, делимый и передаваемый актив. Это привело к моему прогнозу цены BTC в $1,1 млн к 2030 году.», – объясняет Фрейзер.

В свою очередь, технический директор Komodo Platform Кадан Стадельманн не исключает, что BTC ждет непростой год. То есть, в отрицательных условиях монета может упасть до $39 450, или на фоне позитива возрасти до $133 тыс.