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После халвинга. Почему курс биткоина может вырасти или упасть к середине осени
За последний месяц цена BTC упала на 13% и составила $61,1 тыс. Эта ситуация может казаться странной, поскольку 20 апреля произошел халвинг, который каждые четыре года ожидает вся криптоиндустрия. После события курс цифрового золота должен был идти вверх и достичь новых ценовых максимумов, но пока этого не происходит. Редакция Delo.ua пообщалась с экспертами и выяснила, сколько может стоить Bitcoin в ближайшие полгода.
- Как прошел халвинг и почему стоимость BTC застряла на месте
- Как халвинг влияет на рост курса биткоина
- Остаётся ли халвинг основным драйвером роста крипторынка
- Как будет меняться курс биткоина в ближайшее время
- Что ожидать от курса биткоина в ближайшие полгода
- Прогноз курса биткоина от Шевчишина к середине осени
- Прогноз курса Bitcoin от Бойко к середине осени
- Как халвинг может повлиять на курс альткоинов
- Что думают о будущем курса биткоина иностранные эксперты
Как прошел халвинг и почему стоимость BTC застряла на месте
В этом году очередной и четвертый по счету халвинг состоялся, как и ожидалось, 20 апреля. В этот день вознаграждение майнеров за добычу биткоина уменьшилось вдвое - с 6,25 до 3,125 BTC.
"Халвинг – это плавающая дата, которая зависит, грубо говоря, от количества сделанных транзакций – по факту от количества сделанных блоков – каждые 210 тыс. блоков", – говорит финансовый аналитик Андрей Шевчишин в комментарии Delo.ua.
Напомним, Delo.ua уже объясняло , как проходит халвинг BTC. Майнеры добывают биткоин. Для этого используют специальное оборудование и ищут новые блоки в сети Bitcoin. Блоки – это записи в блокчейн-сети, благодаря которым существует инфраструктура криптовалюты.Подписывайтесь на Youtube-канал delo.ua
Всего майнеры могут добыть 21 млн. монет. За работу люди получают вознаграждение. Ее размер уменьшается в 2 раза, когда изготовлены следующие 210 тыс. блоков в блокчейне. Это называется халвинг.
Когда 20 апреля состоялся халвинг, курс биткоина находился, по данным Coinmarketcap, на уровне $63,9 тыс. После происшествия можно было ожидать, что стоимость цифрового золота постепенно пойдет вверх, но этого не произошло – монета пока колеблется на уровне $61 тыс. участники криптоиндустрии наблюдают стабильный пессимистический тренд.
На самом деле такое поведение BTC вполне логично, ведь монета продемонстрировала существенный рост в цене в период с января по начало марта. В настоящее время курс биткоина даже достиг нового исторического максимума в $69,2 тыс., который был зафиксирован 5 марта. А 14 марта главная криптовалюта выросла до $73,3 тыс. Но дальше превзойти указанный рекорд биткоина пока не удалось, хотя монета пыталась несколько раз перейти уровень в $71-72 тыс.
Эксперты объясняют наблюдавшийся в начале года резкий рост курса биткоина январским одобрением в США 11-ти спотовых Bitcoin-ETF . В этом списке известны игроки инвестрынка: Grayscale, BlackRock, Fidelity и т.д. Теперь эти фонды торгуются на биржах. Как результат, инвесторы могут покупать биткоин не только самостоятельно на биржах, но и через инвестиционные фонды, где их активы имеют высокую защиту и гарантии возврата денег.
Новый инвестиционный инструмент оказался очень интересен инвесторам с большими деньгами. Они начали активно покупать биткоины через спотовые Bitcoin-ETF. Как результат, на крипторынок пришло много денег, а курс цифрового золота пошел вверх. Теперь возникает вопрос: какой из трендов сейчас больше всего мотивирует курс BTC к росту – криптофонды или халвинг.
Как халвинг влияет на рост курса биткоина
Как объясняет в комментарии Delo.ua основатель компании SpiceProp Наталья Бойко , халвинг в сети Bitcoin уже несколько раз приводил к сильному росту курса криптовалюты. Так, во время халвинга 2012 года Bitcoin подорожал более чем на 1000%, а в 2016 и 2020 годах BTC вырос более чем на 100%.
На сколько подорожает BTC еще никто не знает, говорит эксперт, но криптоинвесторы уже обращают внимание на уникальность четвертого халвинга. Это единственный случай, когда Bitcoin обновил исторический максимум в преддверии события и достиг в марте отметки $73 864.
Основной причиной необычного поведения BTC инвесторы считают приток средств через спотовые Bitcoin-ETF . За несколько месяцев в фонды поступило $50 млрд. Они стали одними из самых популярных среди ETF. Для криптовалютного рынка это стало допингом, который под идею халвинга разогнал цену BTC до исторической вершины гораздо раньше. В предыдущих трех случаях новый рекорд цены устанавливался только в течение года после халвинга", - рассказывает Наталья Бойко.
Остаётся ли халвинг основным драйвером роста крипторынка
Финансовый аналитик Андрей Шевчишин обращает внимание на то, что сейчас на динамику биткоина больше всего влияют ETF, а не халвинг. Такой тренд состоялся из-за аккумуляции объемов клиентских средств и биткоинов и большой торговой активности ETF.
По словам эксперта, в новых условиях майнеры остаются обслуживающей инфраструктурой для блокчейна Биткоин и ресурсом для новых монет биткоина, добыча которого становится сложнее.
"Майнеры – это грозная сила с собственным запасом монет. Выход майнеров со своими накопленными запасами биткоинов может обрушить крипторынок, но эта ситуация им не выгодна. В результате майнеры будут подстраиваться под динамику капитала фондов, чтобы продавать намайненные биткоины по релевантной для себя цене. Более того, они накапливали биткоины специально под рост цены и спроса со стороны ETF", - говорит Шевчишин.
Между тем, Биткоин Фонды со своими объемами не смогут подстраиваться под реалии крипторынка, ведь их политику определяет приток и отток капитала. То есть, если приходят деньги от инвесторов, их нужно размещать в биткоине, а когда уходят инвесторы – нужно продавать монеты и рассчитываться с клиентами.
"Поэтому не исключено, что биткоин фонды продолжат оставаться основным двигателем крипторынка еще долгое время", - говорит аналитик.
Как будет меняться курс биткоина в ближайшее время
По данным Сoinshares , себестоимость майнинга майнинговыми компаниями после халвинга составляет $53 тыс. Для рынка это будет своеобразной нижней границей возможных колебаний, обращает внимание Шевчишин.
"Это значит, что рынок не может находиться длительное время - около месяца - ниже уровня себестоимости майнинга, поскольку это разрушительный тренд для инфраструктуры и резко сокращает приток новых монет на крипторынок", - говорит эксперт.
Но Шевчишин также добавляет: коррекция цены – это хорошая возможность для инвесторов, которые могут докупить биткоины по минимальному курсу.
Что ожидать от курса биткоина в ближайшие полгода
Редакция Delo.ua попросила экспертов составить прогноз – оптимистический, отрицательный и базовый – для курса биткоина на весь постхалвинговый период. Как правило, это ралли для Bitcoin занимает около 6 месяцев после очередного сокращения вознаграждения за майнинг в два раза.
"Последний халвинг произошел 20 апреля 2024 года, следовательно, дедлайн постхалвингового ралли приходится на 20 октября", – объясняет Наталья Бойко.
Давайте узнаем, до каких показателей BTC может возрасти или упасть.
Прогноз курса биткоина от Шевчишина к середине осени
Базовый сценарий Bitcoin
Эксперт считает, что в основном сценарии цифровое золото должно находиться в пределах $60-70 тыс. Такой сценарий удовлетворяет всех участников крипторынка, что позволяет аккумулировать ресурсы для последующих движений.
Отрицательный сценарий BTC
В пессимистическом сценарии Шевчишин ожидает сползания цифрового золота в зону $47-53 тыс. с резким ростом волатильности и периодическими попытками вернуться до $60 тыс. В таких условиях ETF испытывают отток капитала и вынуждены продавать биткоины в рынок.
Такой расклад возможен по нескольким причинам:
- коррекция широкого рынка акций,
- ухудшение инвестиционных настроений,
- распродажа запасов биткоина майнерами,
- большие партии арестованных монет,
- отток или отсутствие нового притока капитала в фонды ETF.
Оптимистический сценарий для курса биткоина
Если курс цифрового золота зайдет в положительный тренд, монета может попытаться выйти на уровень $80 тыс., считает Шевчишин. Но для такого скачка у криптовалюты пока мало сил, хотя в будущем ситуация может измениться, в частности, из-за повышения заинтересованности инвесторов в биткоине ETF.
Прогноз курса Bitcoin от Бойко к середине осени
Для оценки возможного поведения биткоина в постхалвинговый период эксперт Наталья Бойко взяла минимальный рост в 75%. В день халвинга – 20 апреля – цена цифрового золота достигла отметки в $63 870. Так что если взять этот показатель за основу, тогда в октябре Bitcoin может вырасти до $110-112 тыс. за монету.
Основной причиной для возможной коррекции BTC может быть стандартная для мая распродажа на глобальных финансовых рынках, отмечает эксперт. Дело в том, что, согласно статистике, доходность рынка акций в период с мая по октябрь в 3-4 раза ниже, чем в период с ноября по май. В результате Уолл-стрит говорит "продавай в мае и уходи".
"Поэтому корреляция с фондовыми индексами может легко потянуть за собой криптовалюту", – предупреждает Бойко.
Как халвинг может повлиять на курс альткоинов
Оценки экспертов о влиянии апрельского халвинга на курс альткоинов разделились. В частности, Наталья Бойко считает, что это событие изменит будущее не только для биткоина, но и для других монет.
"Альтокоины точно не останутся в стороне от постхалвиногового ралли Bitcoin. Если ориентироваться на Ethereum (ETH) как альткоиновый бенчмарк, то средний рост этой части криптовалютного рынка будет составлять 50% и более цены 20 апреля. Для ETH этот рост до 20 октября может дойти до отметки $4800-5000", – прогнозирует Бойко.
Андрей Шевчишин говорит, что в условиях постхалвинговой стабилизации цены биткоина на уровне $60-70 тыс. альткоины постараются жить своей жизнью. Это значит, что корреляция с "первой валютой" ослабнет.
"Соответственно, драйверами движения альтокинов будут выступать их собственные новости, ожидания и спекуляции. Исключения составят резкие и большие движения биткоина или пробой им сильных уровней поддержки или сопротивления", - говорит эксперт.
Что думают о будущем курса биткоина иностранные эксперты
В основном аналитики считают, что после халвинга цифровое золото должно расти. В частности, эксперты компании Finder говорят , что к концу 2024 года цена биткоина достигнет отметки $109,1 тыс., в 2025 - до $150,9 тыс., в 2030 - до $567,7 тыс. Такие выводы эксперты сделали на базе последнего апрельского опроса 31 участника криптоиндустрии.
В частности, вице-президент Web3 для RealFevr Педро Фебреро считает, что цена BTC составит $200 тыс. к концу 2024 года. Причина – заинтересованность инвесторов в возможности приобрести биткоины через биржевые фонды.
"Динамика цен на биткоин демонстрирует влияние недавно запущенных биржевых фондов (ETF). Теперь, когда BTC достиг исторического максимума в марте, я подозреваю, что больше покупателей заполонит рынок и подтолкнет биткоин еще выше", - говорит Фебреро.
Основатель Unocoin Technologies PVT LTD Сатвик Вишванат также настроен оптимистично. Он прогнозирует, что в 2024 году BTC достигнет $150 тыс., потому что в этой монете заинтересованы крупные и розничные инвесторы.
Анализ исторических ценовых тенденций, рыночных настроений, темпов внедрения и макроэкономических факторов, таких как инфляция и геополитические события, повлияли на прогнозы цены биткоина. Текущая цена BTC считается заниженной из-за его растущего внедрения как защита от инфляции и увеличения институционального интереса. Эти факторы указывают на повышение стоимости биткоина, поддерживаемое его ограниченным предложением и растущим спросом как со стороны розничных, так и институциональных инвесторов», – говорит Вишванат.
А соучредитель Origin Protocol Джош Фрейзер уверен, что BTC достигнет всего $150 тыс. на пике в 2024 году, хотя в будущем монета может оказаться более привлекательной, чем золото.
"Биткоин ETF будут продолжать приносить миллиарды долларов новых поступлений в BTC в 2024 году. Халвинг еще больше ограничит количество монет на рынке, действуя как главный катализатор цены. В долгосрочной перспективе биткоин опередит золото в конкуренции как более доступный, делимый и передаваемый актив. Это привело к моему прогнозу цены BTC в $1,1 млн к 2030 году.», – объясняет Фрейзер.
В свою очередь, технический директор Komodo Platform Кадан Стадельманн не исключает, что BTC ждет непростой год. То есть, в отрицательных условиях монета может упасть до $39 450, или на фоне позитива возрасти до $133 тыс.
"Сочетание повышенного институционального спроса на биткоин и импульс через халвинг, вероятно, подтолкнет цену BTC к росту в течение второй половины 2024 года и, возможно, к началу половины 2025 года", – говорит Стадельманн.