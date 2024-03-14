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В ожидании халвинга. Что ждет курс биткоина этой весной
За последний месяц главная криптовалюта – биткоин – выросла на 46% и дошла до отметки в $73,3 тыс. Курс цифрового "золота" поднимался настолько стремительно, что даже позволил "монете" преодолеть прошлый исторический максимум в $69 тыс., достигнутый в ноябре 2021 года. В этот раз – 5 марта-2024 – курс BTC смог вырасти до $69,2 тыс. Редакция Delo.ua рассказывает, какие причины спровоцировали серьезный рост биткоина и какой сценарий ожидает курс BTC в период халвинга.
- Почему курс Bitcoin вырос в феврале
- Как курс биткоина может меняться в марте
- Как халвинг повлияет на курс Bitcoin
- Какой курс биткоина видят в будущем иностранные эксперты
Почему курс Bitcoin вырос в феврале
Как отметил аналитик компании "Центр биржевых технологий" (ЦБТ) Максим Орыщак в комментарии Delo.ua, в феврале Bitcoin (BTC) подорожал на 43%, а Ethereum (ETH) – на 48%. Таким образом, "монеты" преодолели курсовые максимумы прошлых лет.
"Основная причина вертикального роста крипторынка в феврале заключается в ожиданиях криптоинвесторов. Уже 23 мая Комиссия по ценным бумагам США (SEC) должна опубликовать решение о спотовом Ethereum-ETF от компании VanEck. SEC могла бы перенести решение. Однако, после одобрения 11 января спотовых Bitcoin-ETF, перенос будет выглядеть нечестно. Как подыгрывание какому-нибудь другому фонду", - говорит Орыщак.
По мнению Орыщака, репутация главы SEC Гэри Генслера как криптоненавистника уже подмочена некорректными делами по другим криптопроектам, поэтому сейчас лучше показать прозрачность и 23 мая одобрить запуск первого спотового Ethereum-ETF от компании VanEck.
Напомним, что вечером 10 января SEC одобрила 11 Bitcoin-ETF . В этом списке известные игроки инвестиционного рынка США: Grayscale, Franklin Templeton, Valkyrie, BlackRock, Fidelity и т.д. Теперь эти спотовые фонды Bitcoin ETF торгуются на биржах под тикерами: например, Grayscale под тикером GBTC. Как результат, инвесторы могут покупать биткоин не только самостоятельно на биржах, но и через инвестиционные фонды, где их активы имеют высокую защиту и гарантии возврата денег.Подписывайтесь на Telegram-канал delo.ua
Теперь когда спотовые Bitcoin-ETF заработали, крупные инвесторы ждут запуска аналогичных инструментов для вложения денег и в эфир. Так что старт спотового Ethereum-ETF от компании VanEck может стать первой ласточкой в этом направлении.
"Курс на крипторынке растет, потому что инвесторы уверены – первый Ethereum-ETF будет одобрен в мае. Поэтому все монеты идут вверх за три месяца до ожидаемого события. Именно так происходило и в преддверии старта первых Bitcoin-ETF. Тогда рост биткоина достиг 78% к одобрению SEC. Теперь история может повториться. Так что курсы биткоина и эфира могут снова идти в плюсы", – говорит Орыщак.
Финансовый аналитик Андрей Шевчишин также считает, что главным драйвером роста стоимости криптовалют стал приток капитала в Bitcoin ETF. Фонды для поддержки необходимой динамики своих акций вынуждены выходить на спотовый рынок с покупкой биткоина, что создает существенный спрос.
Собственно, в феврале-2023 в фонды "вошло" более $3,1 млрд. Это одни из лучших результатов среди всех ETF, зарегистрированных в США.
"При этом продавцы видят сформированный тренд и высокий спрос, поэтому перестают продавать BTC, а делают это только по острой необходимости, например, для пополнения оборотных средств или фиксации (в частности, частичной) прибыли по своим позициям. В результате на рынке наблюдается ситуация высокого спроса при сужении предложения. При этом ETF конкурируют между собой за возможность приобрести Bitcoin и это также двигает курс "монеты на новые уровни", - объясняет Шевчишин.
Также эксперт добавляет, что в информпространстве резко возросло количество новостей о Биткоине, и этот фактор подогревает интерес к токену со стороны розничных инвесторов. Так, недавно всплеск соответствующих запросов у Google среди британцев вырос на 220%.
Как курс биткоина может меняться в марте
Вероятность коррекции BTC в марте существует, говорит Андрей Шевчишин. Такой разворот курса может быть связан с решением ФРС по процентной ставке и ее перспективам (решение ожидается 19-20 марта – прим. ред.).
Если такая коррекция произойдет, возникнет возможность приобрести криптоактивы на более привлекательных уровнях, чтобы получить доход при дальнейшем росте курса, говорит Шевчишин.
"Текущий базовый сценарий для движения биткоина остается в зоне $67-69 тыс., с фиксацией прибыли на этом уровне", - говорит эксперт.
Между тем, Максим Орыщак считает: если коррекция стоимости цифрового "золота" произойдет, например, из-за провала на американском фондовом рынке, тогда в марте курс может упасть где-то на 30% - до $43-44 тыс.
В то же время данные последних недель говорят о рекордной торговой активности как на криптобиржах, так и спотовых ETF. Это означает, что в марте курс BTC может дойти даже до $70 тыс. и выше.
"Но обычно рекорды торговой активности совпадают с пиками и минимумами рынка. Это нужно обязательно учитывать", – предупреждает Орыщак.
Как халвинг повлияет на курс Bitcoin
Эксперты и инвесторы ожидают халвинг биткоина, поскольку это событие происходит раз в четыре года и может повлечь за собой существенный рост стоимости этой "монеты". Ожидается, что халвинг пройдет в апреле, но точную дату назвать сложно: по разным оценкам, событие может быть зафиксировано в 20-х числах апреля.
Напомним, Delo.ua уже объясняло, как проходит халвинг BTC. Майнеры добывают биткоин. Для этого используют специальное оборудование и ищут новые блоки в сети Bitcoin. Блоки – это записи в блокчейн-сети, благодаря которым существует инфраструктура криптовалюты.
Всего майнеры могут добыть 21 млн. монет. За работу люди получают вознаграждение. Ее размер уменьшается в 2 раза, когда изготовлены следующие 210 тыс. блоков в блокчейне. Это называется халвинг.
Сейчас халвинг биткоина проходит раз в четыре года. Событие уже произошло в ноябре 2012-го, июле 2016-го, мае 2020-го. За это время вознаграждение за майнинг одного блока уменьшилось с 50 до 6,25 BTC. Следующий халвинг пройдет в апреле 2024 года. Тогда вознаграждение снизится до 3,125 BTC.
Халвинг, как правило, влияет на удорожание биткоина. Причина в том, что майнинг – это по факту эмиссия криптовалюты, которая из-за инфляции приводит к обесцениванию денег. А система халвинга создана, чтобы сдерживать уровень инфляции биткоина.
Так каким будет курс известной "монеты" в апреле? Шевчишин считает, что влияние халвинга биткоина отходит на задний план, поскольку фонды своим спросом и ликвидностью полностью перекрывают другие драйверы движения. Однако после того, как снизится вознаграждение майнеров за добычу биткоина, уменьшится и предложение цифрового "золота". Как результат, вырастет спрос со стороны инвесторов. Поэтому этот тренд станет очередным фактором для удорожания BTC.
А Андрей Шевчишин говорит, что после халвинга биткоин может расти, но и коррекции: "Курс будет зависеть от крупного капитала фондов. Если предполагать переход ФРС США к смягчению кредитно-денежной политики , тогда поступление свободных средств может вывести цену BTC до уровня $100 тис".
В целом Максим Орыщак уверен, что цена цифрового "золота" будет уверенно расти не только в 2024-м, но и в 2025 году.
"На 2025 год консенсус-прогнозы дают более грандиозные ориентиры от $120 тыс. до $200 тыс. Однако впереди еще много событий. Поэтому стоит очень осторожно выбирать уровни для инвестиционных покупок", - обращает внимание эксперт.
Какой курс биткоина видят в будущем иностранные эксперты
В целом аналитики прогнозируют уверенный рост биткоина в период халвинга, но есть и предупреждение о возможных существенных коррекциях курса.
Так, аналитики компании Finder считают, что к концу 2024 года цена цифрового "золота" вырастет до $77,4 тыс., в 2025 – до $122,6, в 2030 – до $366,9. Такие выводы эксперты сделали на базе последнего январского опроса 40 участников крипторинка.
В частности, технический директор Komodo Кадан Стадельманн в разговоре с представителями Finder объясняет возможности роста биткоина до $80 тыс. в 2024 году следующими факторами:
1. Крупные компании и институциональные инвесторы проявляют растущий интерес к биткоинам, что, вероятно, будет стимулировать спрос.
2. Утверждение спотовых ETF оказывает ценовое влияние на биткоины более существенным, чем это было в предыдущие рыночные циклы.
3. Халвинг в 2024 году усугубит дефицит BTC, который должен усилить тенденцию к увеличению его стоимости.
В свою очередь, аналитики Bitfinex в своем отчете пришли к выводу, что из-за запуска ETF впервые в истории BTC появился пассивный спрос, который приведет к новым историческим максимумам к концу 2024 года.
"Наш анализ прогнозирует консервативную ценовую цель в $100-120 тыс., которая будет достигнута к 4 кварталу 2024 года, а пик цикла будет достигнут где-то в 2025 году с точки зрения общей капитализации криптовалютного рынка", - цитирует экспертов издание Cointelegraph.
Тем временем CEO Galaxy Digital Майк Новограц в интервью Bloomberg отметил, что после обновления исторического максимума (состоявшегося 5 марта – прим. ред) можно ожидать коррекцию до $50 тыс. с последующим ростом курса биткоина.