В ожидании халвинга. Что ждет курс биткоина этой весной

За последний месяц главная криптовалюта – биткоин – выросла на 46% и дошла до отметки в $73,3 тыс. Курс цифрового "золота" поднимался настолько стремительно, что даже позволил "монете" преодолеть прошлый исторический максимум в $69 тыс., достигнутый в ноябре 2021 года. В этот раз – 5 марта-2024 – курс BTC смог вырасти до $69,2 тыс. Редакция Delo.ua рассказывает, какие причины спровоцировали серьезный рост биткоина и какой сценарий ожидает курс BTC в период халвинга.

Почему курс Bitcoin вырос в феврале

Как отметил аналитик компании "Центр биржевых технологий" (ЦБТ) Максим Орыщак в комментарии Delo.ua, в феврале Bitcoin (BTC) подорожал на 43%, а Ethereum (ETH) – на 48%. Таким образом, "монеты" преодолели курсовые максимумы прошлых лет.

"Основная причина вертикального роста крипторынка в феврале заключается в ожиданиях криптоинвесторов. Уже 23 мая Комиссия по ценным бумагам США (SEC) должна опубликовать решение о спотовом Ethereum-ETF от компании VanEck. SEC могла бы перенести решение. Однако, после одобрения 11 января спотовых Bitcoin-ETF, перенос будет выглядеть нечестно. Как подыгрывание какому-нибудь другому фонду", - говорит Орыщак.

По мнению Орыщака, репутация главы SEC Гэри Генслера как криптоненавистника уже подмочена некорректными делами по другим криптопроектам, поэтому сейчас лучше показать прозрачность и 23 мая одобрить запуск первого спотового Ethereum-ETF от компании VanEck.

Напомним, что вечером 10 января SEC одобрила 11 Bitcoin-ETF . В этом списке известные игроки инвестиционного рынка США: Grayscale, Franklin Templeton, Valkyrie, BlackRock, Fidelity и т.д. Теперь эти спотовые фонды Bitcoin ETF торгуются на биржах под тикерами: например, Grayscale под тикером GBTC. Как результат, инвесторы могут покупать биткоин не только самостоятельно на биржах, но и через инвестиционные фонды, где их активы имеют высокую защиту и гарантии возврата денег.

Теперь когда спотовые Bitcoin-ETF заработали, крупные инвесторы ждут запуска аналогичных инструментов для вложения денег и в эфир. Так что старт спотового Ethereum-ETF от компании VanEck может стать первой ласточкой в этом направлении.

"Курс на крипторынке растет, потому что инвесторы уверены – первый Ethereum-ETF будет одобрен в мае. Поэтому все монеты идут вверх за три месяца до ожидаемого события. Именно так происходило и в преддверии старта первых Bitcoin-ETF. Тогда рост биткоина достиг 78% к одобрению SEC. Теперь история может повториться. Так что курсы биткоина и эфира могут снова идти в плюсы", – говорит Орыщак.

Финансовый аналитик Андрей Шевчишин также считает, что главным драйвером роста стоимости криптовалют стал приток капитала в Bitcoin ETF. Фонды для поддержки необходимой динамики своих акций вынуждены выходить на спотовый рынок с покупкой биткоина, что создает существенный спрос.

Собственно, в феврале-2023 в фонды "вошло" более $3,1 млрд. Это одни из лучших результатов среди всех ETF, зарегистрированных в США.

"При этом продавцы видят сформированный тренд и высокий спрос, поэтому перестают продавать BTC, а делают это только по острой необходимости, например, для пополнения оборотных средств или фиксации (в частности, частичной) прибыли по своим позициям. В результате на рынке наблюдается ситуация высокого спроса при сужении предложения. При этом ETF конкурируют между собой за возможность приобрести Bitcoin и это также двигает курс "монеты на новые уровни", - объясняет Шевчишин.

Также эксперт добавляет, что в информпространстве резко возросло количество новостей о Биткоине, и этот фактор подогревает интерес к токену со стороны розничных инвесторов. Так, недавно всплеск соответствующих запросов у Google среди британцев вырос на 220%.

Как курс биткоина может меняться в марте

Вероятность коррекции BTC в марте существует, говорит Андрей Шевчишин. Такой разворот курса может быть связан с решением ФРС по процентной ставке и ее перспективам (решение ожидается 19-20 марта – прим. ред.).

"Может сложиться ситуация, когда инвесторы опасаясь более длинного периода высоких ставок могут снизить приток в фонды, или начать выводить из них деньги, фиксируя прибыль. Это скажется на динамике цены. Такая коррекция может быть болезненной (до 20% в минусе), но не продолжительной ". Андрей Шевчишин финансовый аналитик

Если такая коррекция произойдет, возникнет возможность приобрести криптоактивы на более привлекательных уровнях, чтобы получить доход при дальнейшем росте курса, говорит Шевчишин.

"Текущий базовый сценарий для движения биткоина остается в зоне $67-69 тыс., с фиксацией прибыли на этом уровне", - говорит эксперт.

Между тем, Максим Орыщак считает: если коррекция стоимости цифрового "золота" произойдет, например, из-за провала на американском фондовом рынке, тогда в марте курс может упасть где-то на 30% - до $43-44 тыс.

В то же время данные последних недель говорят о рекордной торговой активности как на криптобиржах, так и спотовых ETF. Это означает, что в марте курс BTC может дойти даже до $70 тыс. и выше.

"Но обычно рекорды торговой активности совпадают с пиками и минимумами рынка. Это нужно обязательно учитывать", – предупреждает Орыщак.

Как халвинг повлияет на курс Bitcoin

Эксперты и инвесторы ожидают халвинг биткоина, поскольку это событие происходит раз в четыре года и может повлечь за собой существенный рост стоимости этой "монеты". Ожидается, что халвинг пройдет в апреле, но точную дату назвать сложно: по разным оценкам, событие может быть зафиксировано в 20-х числах апреля.

"Халвинг - это плавающая дата, которая зависит, грубо говоря, от количества сделанных транзакций - по факту от количества сделанных блоков - каждые 210 тыс. блоков. Приблизительно халвинг должен пройти в апреле, но сама дата может сдвинуться вперед из-за активности транзакций-блоков" . Андрей Шевчишин финансовый аналитик

Напомним, Delo.ua уже объясняло, как проходит халвинг BTC. Майнеры добывают биткоин. Для этого используют специальное оборудование и ищут новые блоки в сети Bitcoin. Блоки – это записи в блокчейн-сети, благодаря которым существует инфраструктура криптовалюты.

Всего майнеры могут добыть 21 млн. монет. За работу люди получают вознаграждение. Ее размер уменьшается в 2 раза, когда изготовлены следующие 210 тыс. блоков в блокчейне. Это называется халвинг.

Сейчас халвинг биткоина проходит раз в четыре года. Событие уже произошло в ноябре 2012-го, июле 2016-го, мае 2020-го. За это время вознаграждение за майнинг одного блока уменьшилось с 50 до 6,25 BTC. Следующий халвинг пройдет в апреле 2024 года. Тогда вознаграждение снизится до 3,125 BTC.

Халвинг, как правило, влияет на удорожание биткоина. Причина в том, что майнинг – это по факту эмиссия криптовалюты, которая из-за инфляции приводит к обесцениванию денег. А система халвинга создана, чтобы сдерживать уровень инфляции биткоина.

Так каким будет курс известной "монеты" в апреле? Шевчишин считает, что влияние халвинга биткоина отходит на задний план, поскольку фонды своим спросом и ликвидностью полностью перекрывают другие драйверы движения. Однако после того, как снизится вознаграждение майнеров за добычу биткоина, уменьшится и предложение цифрового "золота". Как результат, вырастет спрос со стороны инвесторов. Поэтому этот тренд станет очередным фактором для удорожания BTC.

"Во время "постхалвингового ралли", то есть в течение 5-ти месяцев после халвинга – курс BTC в среднем может вырасти еще на 70% и более. Если статистические закономерности сработают, то до конца августа Bitcoin будет торговаться не ниже $73 тыс. за "монету". Максим Орыщак аналитик ЦБТ

А Андрей Шевчишин говорит, что после халвинга биткоин может расти, но и коррекции: "Курс будет зависеть от крупного капитала фондов. Если предполагать переход ФРС США к смягчению кредитно-денежной политики , тогда поступление свободных средств может вывести цену BTC до уровня $100 тис".

В целом Максим Орыщак уверен, что цена цифрового "золота" будет уверенно расти не только в 2024-м, но и в 2025 году.

"На 2025 год консенсус-прогнозы дают более грандиозные ориентиры от $120 тыс. до $200 тыс. Однако впереди еще много событий. Поэтому стоит очень осторожно выбирать уровни для инвестиционных покупок", - обращает внимание эксперт.

Какой курс биткоина видят в будущем иностранные эксперты

В целом аналитики прогнозируют уверенный рост биткоина в период халвинга, но есть и предупреждение о возможных существенных коррекциях курса.

Так, аналитики компании Finder считают, что к концу 2024 года цена цифрового "золота" вырастет до $77,4 тыс., в 2025 – до $122,6, в 2030 – до $366,9. Такие выводы эксперты сделали на базе последнего январского опроса 40 участников крипторинка.

Биткоин может расти в ближайшие годы. Источник: Finder

В частности, технический директор Komodo Кадан Стадельманн в разговоре с представителями Finder объясняет возможности роста биткоина до $80 тыс. в 2024 году следующими факторами:

1. Крупные компании и институциональные инвесторы проявляют растущий интерес к биткоинам, что, вероятно, будет стимулировать спрос.

2. Утверждение спотовых ETF оказывает ценовое влияние на биткоины более существенным, чем это было в предыдущие рыночные циклы.

3. Халвинг в 2024 году усугубит дефицит BTC, который должен усилить тенденцию к увеличению его стоимости.

В свою очередь, аналитики Bitfinex в своем отчете пришли к выводу, что из-за запуска ETF впервые в истории BTC появился пассивный спрос, который приведет к новым историческим максимумам к концу 2024 года.

"Наш анализ прогнозирует консервативную ценовую цель в $100-120 тыс., которая будет достигнута к 4 кварталу 2024 года, а пик цикла будет достигнут где-то в 2025 году с точки зрения общей капитализации криптовалютного рынка", - цитирует экспертов издание Cointelegraph.

Тем временем CEO Galaxy Digital Майк Новограц в интервью Bloomberg отметил, что после обновления исторического максимума (состоявшегося 5 марта – прим. ред) можно ожидать коррекцию до $50 тыс. с последующим ростом курса биткоина.