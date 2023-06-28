Инвесторам стоит торговать анонимными криптовалютами внутри дня – советы экспертов

Эксперты предлагают рассматривать анонимные "монеты" как одну из ветвей инвестирования. Но при этом не следует вкладывать последние деньги или значительные суммы, чтобы их не потерять. О трендах инвестирования в частные токены Delo.ua рассказывает в статье "Тест на анонимность. Почему Binance отказывается от торгов конфиденциальными валютами в Евросоюзе".

Да, аналитик ЦБТ Максим Орыщак говорит, что для всех криптовалют существует два основных подхода с целью инвестирования.

Первое. Активное трейдинговое участие, где можно зарабатывать на ежедневных и еженедельных колебаниях цен.

Второе. Долгосрочное содержание инвестиций. Этот метод не означает, что нужно выводить деньги только через два года, но важно быть готовым к такому сценарию.

В то же время финансовый аналитик Андрей Шевчишин предостерегает: частные монеты подходят только для краткосрочных инвестиций и торговли.

"Анонимы" хороши для ежедневных спекуляций. Но для инвестиций достаточно опасны. Почему? Потому что высокая волатильность и анонимность позволяет более активной манипуляции ценой", - объясняет Шевчишин.

Поэтому эксперт составил топ-3 рекомендации, которые помогут криптоинвесторам грамотно покупать и продавать частные "монеты".

• При инвестировании обращайте внимание в первую очередь на капитализированные криптовалюты. Манипуляции с ними сложно провести, поэтому они более надежны.

• Следите за рынком и новостями, изменением законодательства. Без этих знаний спекулировать можно только внутри дня.

• Выбирайте только надежных поставщиков услуг и биржи, зарекомендовавших себя на рынке и имеющих длинную положительную историю. Желательно выбирайте публичные компании с открытыми документами.

В общем, инвестирование в криптовалюты требует осознания рисков и грамотного подхода к покупке крипто активов, обращает внимание Максим Орищак. Поэтому следует тщательно изучать каждую монету, ее технологию, команду разработчиков, рыночную динамику и фундаментальные факторы, которые могут повлиять на ее цену.

"Только собственное исследование, информированность и разумные инвестиционные стратегии могут помочь вам принять обоснованные решения в этом секторе. Диверсификация портфеля также является важным аспектом, чтобы снизить риски и распределить вложения между разными активами", - говорит Максим Орыщак.

Ранее сообщалось, что на украинском рынке криптоактивов нормы MiCa могут заработать параллельно графику ЕС.

Более того, почему криптобиржа Binance решила исключить из листинга 12 конфиденциальных токенов в четырех странах Европы и как это отразится на криптопортфелях украинцев, читайте в статье Delo.ua "Тест на анонимность. Почему Binance отказывается от торгов конфиденциальными валютами в Евросоюзе".