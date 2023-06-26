Тест на анонімність. Чому Binance відмовляється від торгів конфіденційними валютами у Євросоюзі

26 червня відома криптобіржа Binance вирішила виключити з лістингу 12 конфіденційних токенів в Європі. Новація стосується таких країн, як Франція, Італія, Іспанія та Польща. Але згодом стало відомо, що криптобіржа пом’якшила заборону та залишає в торгових парах сім токенів. Тож редакція Delo.ua вирішила розібратися, чому Binance більше не хоче торгувати анонімними "монетами", як ці зміни вплинуть на криптоіндустрію та чи варто українцям інвестувати у конфіденційні проєкти.

Як у червні відбудеться делістинг анонімних токенів у Європі

Ще навесні криптобіржа Binance оголосила про відмову торгувати конфіденційними "монетами" на власній платформі у Євросоюзі. Це означає, що користувачі в Польщі, Франції, Італії та Іспанії не зможуть придбати або продати анонімні токени.

Тож які токени Binance планувала вилучити з делістингу? Мова йде про такі проєкти:

Decred (DCR),

Dash ((DASH),



Zcash (ZEC),



Horizen (ZEN),



PIVX (PIVX),



Navcoin (NAV),



Secret (SCRT),



Verge (XVG),



Firo (FIRO),



Beam (BEAM),



Monero (XMR),



MobileCoin (MOB).



Варто зазначити, що три токени входять в топ-100 криптовалют по капіталізації. Зокрема, це Monero (26 місце), Zcash (77 місце), Dash (90 місце) .

Що представляє собою проєкт Monero

Monero вважається однією з найвідоміших проектів серед приватних криптовалют. Невипадково ця валюта має капіталізацію у $2,9 млрд . Більше того, за останній рік токен подорожчав на 32,25%. Якщо 27 червня 2022 року валюта коштувала $125,3, то вже 25 червня 2023 року цей показник зріс до $162. Як бачимо, проєкт досить стабільний.

За рік криптовалюта зросла на 32%.

Тож що являє собою анонімна криптовалюта XMR? У 2012 році було створено протокол CryptoNote. На його базі побудована родина анонімних криптовалют. Найвідоміша з них – Bytecoin (BCN). Цей токен було створено першим ще у липні 2012 року. Bytecoin став платіжною системою, що орієнтована на підвищену конфіденційність транзакцій.

Далі - 18 квітня 2014 року – на світ з’явився проєкт Monero як форк Bytecoin. Цей токен також працює на основі протоколу CryptoNote та орієнтований на підвищену конфіденційність транзакцій.

Чому відбувається делістинг "монет" на Binance

Криптобіржа розіслала клієнтам відповідні повідомлення електронною поштою. В таких листах представники платформи зазначили, що "через місцеві нормативні вимоги Binance більше не може пропонувати криптовалюти з підвищеною конфіденційністю у Франції".

Інформацію представники Binance підтвердили й в розмові із виданням The Block. Зокрема, було зазначено: платформа прагне підтримувати якомога більше якісних проектів, але вона зобов’язана дотримуватися місцевих законів і правил щодо торгівлі конфіденційними монетами.

"Це гарантує, що ми можемо продовжувати обслуговувати якомога більше користувачів", - говорять в Binance.

Навіщо Європа намагається контролювати приватні монети

Справа в тому, що анонімні токени – це тип криптовалюти, який призначений для анонімізації транзакцій шляхом впровадження таких технологій , як докази з нульовим знанням. Вони можуть приховувати деталі транзакцій і ускладнювати відстеження відправника, одержувача та сум транзакцій.

Логічно, що приватні криптовалюти не до вподоби європейським регуляторам. А все тому, що Європейський Союз намагається вирішити проблеми з відмиванням грошей, які пов’язані, в тому числі, з анонімними криптовалютними транзакціями. Тому у Європі можуть навіть взагалі заборонити конфіденційні монети.

Більше того, раніше Європейське банківське управління заявило, що криптокомпанії мають стежити за клієнтами, які використовують приватні монети. Таким чином, можна помітити потенційну діяльність з відмивання грошей.

Чому Binance дозволила лістинг деяких приватних токенів

Нещодавно стало відомо, що криптобіржа вирішила пом’якшити свою політику щодо приватних "монет". Тому Binance залишає в списках сім токенів , тож користувачі зможуть торгувати цією криптою на платформі. Зокрема, заборона скасована щодо таких проєктів:

Decred (DCR),

Secret (SCRT),



Verge (XVG),



Navcoin (NAV),



Zcash (ZEC),



Dash (DASH),



PIVX (PIVX).



Цю подію привітав співзасновник Secret Network Гай Зіскінд, передає видання Decrypt. Він вважає, що представники Binance змінили рішення після того, як зрозуміли, що "SCRT - це не монета конфіденційності, а скоріше платформа смарт-контрактів, яка дозволяє зберігати та обробляти конфіденційні дані в мережі".

"Ми вдячні всім у спільноті Secret, хто звернувся до Binance, а також Binance за повторне розміщення SCRT у постраждалих європейських країнах", - зазначив Гай Зіскінд.

Також представники проєкту Verge повідомили про те, що токен буде й надалі знаходитися в лістингу Binance.

"Verge використовує загальнодоступний блокчейн із видимими транзакціями, сумами та адресами гаманців", - зазначили автори проєкту у «Твіттері».

Як делістинг приватних токенів вплине на криптоіндустрію

Експерти, яких опитала редакція Delo.ua, вважають, що делістинг анонімних криптовалют – масштабна тенденція, оскільки весь світ проводить законодавче регулювання цієї галузі. Як пояснює фінансовий аналітик Андрій Шевчишин, головна причина цих трендів полягає в тому, що криптобіржі підлаштовуються під нормативні обмеження різних країн. Причому ці тенденції пришвидшились після ухвалення крипторегулюючого закону MiCA у Європі.

"Відповідно до закону, анонімні монети несуть великі ризики для відмивання грошей та фінансування тероризму. Адже монети – це не лише торговий спекулятивний інструмент". Андрій Шевчишин фінансовий аналітик

Що таке MiCA? Нагадаємо, законопроект регулювання цифрових активів Markets in Crypto-Assets (MiCA) запроваджує інституційне регулювання випуску криптовалют та встановлює єдиний правовий режим для криптокомпаній на території Євросоюзу .

Аналітик компанії "Центр біржових технологій" (ЦБТ) Максим Орищак каже, що крипторинок по-різному реагує на впровадження норм MiCA. А все тому, що формулювання MiCA є неоднозначними та застосовуються до різних компаній, децентралізованих організацій, криптовалют та додатків.

"Криптобізнес вважає, що транзакції в блокчейн-мережах загальнодоступні, а дані, що зберігаються в смарт-контрактах, не є конфіденційними. Деякі проекти наголошують на своїй прозорості та готовності співпрацювати з регуляторами, щоб забезпечити дотримання всіх норм і вимог". Максим Орищак аналітик ЦБТ

Однак, незважаючи на твердження криптофірм, криптобіржі можуть проводити делістинг в країнах ЄС, говорить Орищак. Це свідчить про зростаючий вплив регуляторів і прагнення більшої прозорості та дотримання правил на криптовалютних ринках

Яке майбутнє чекає анонімні токени після делістингу

Андрій Шевчишин впевнений, що загалом делістинг приватних криптовалют не спричинить серйозного впливу на криптоіндустрію або інші токени. А от вплив на самі анонімні коїни може бути суттєвим.

Тому експерти бачать тільки один вихід для реабілітації анонімних проєктів. Компанії будуть змушені адаптувати свої внутрішні правила відповідно до вимог MiCA , каже Орищак. Лише після цього проєкти продовжать роботу в усіх країнах ЄС.

Водночас з цим, не всі приватні "монети" прагнуть стати публічними та прозорими.

"Чисті та перспективні проекти намагатимуться вийти з тіні, щоб відповідати законодавству. Однак не варто забувати, що це додаткове фінансування, а значить не кожен піде на цей крок. Лише ті, хто бачить перспективу". Андрій Шевчишин фінансовий аналітик

Чи торкнеться делістинг анонімних "монет" українців

За словами Орищака, делістинг приватних токенів на Binance не має впливати на українських криптоінвесторів, адже криптобіржа відома, тому рівень довіри до неї високий. Більше того, українці як клієнти Binance мають реєстрацію облікових записів в Україні. Тому навіть якщо хтось з власників анонімних "монет" перебуває за кордоном, вони можуть проводити криптооперації в Польщі, Іспанії, Франції, Італії. В даному випадку їм нічого не загрожує.

"Делістинг для їх портфелів неважливий, тому що реєстрація акаунтів проводилася за паспортом та пропискою в Україні". Максим Орищак аналітик ЦБТ

Водночас з цим, в майбутньому приватні криптовалюти можуть бути виведені з платформи Binance й в Україні, каже Шевчишин. Такий сценарій можливий через адаптацію та синхронізацію нашого законодавства до європейського. Зокрема, мова йде про MiCA.

Втім, Максим Орищак вважає, що процес делістингу конфіденційних токенів може розпочатися не раніше моменту офіційного вступу України до Євросоюзу.

Як краще інвестувати у конфіденційні криптовалюти

Експерти вважають, що треба обережно вкладати кошти у приватні токени. Так, Максим Орищак пропонує розглядати анонімні "монети" як одну із гілок інвестування. Але при цьому не варто вкладати останні гроші або значні суми, щоб їх не втратити.

Якщо говорити про часові рамки інвестицій, для всіх криптовалют існує два основні підходи, продовжує Орищак.

Перше. Активна трейдингова участь , де можна заробляти на щоденних та щотижневих коливаннях цін.

Друге. Довгострокове утримання інвестицій . Цей метод не означає, що треба виводити гроші лише через два роки, але важливо бути готовим до такого сценарію.

Водночас з цим, Андрій Шевчишин застерігає: приватні монети підходять тільки для короткострокових інвестицій та торгівлі.

"Аноніми" хороші для щоденних спекуляцій. Але для інвестицій досить небезпечні. Чому? Тому що висока волатильність та анонімність дає можливість більш активної маніпуляції ціною". Андрій Шевчишин фінансовий аналітик

Тому експерт склав топ-3 рекомендації, що допоможуть криптоінвесторам грамотно купувати та продавати приватні "монети".

• При інвестуванні звертайте увагу в першу чергу на капіталізовані криптовалюти . Маніпуляції з ними складно провести, тому вони надійніші.

• Стежте за ринком та новинами , зміною законодавства. Без цих знань, спекулювати можна лише всередині дня.

• Вибирайте лише надійних постачальників послуг та біржі , які зарекомендували себе на ринку та мають довгу позитивну історію. Бажано обирайте публічні компанії з відкритими документами.

Загалом, інвестування в криптовалюти потребує усвідомлення ризиків та грамотного підходу до купівлі крипто активів, звертає увагу Максим Орищак. Тому слід ретельно вивчати кожну монету, її технологію, команду розробників, ринкову динаміку та фундаментальні фактори, що можуть вплинути на її ціну.