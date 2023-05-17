Crypto summer. Які пригоди планує криптовалюта на літніх канікулах-2023

Останнім часом ринок криптовалют застиг в сумнівах. Bitcoin (ВТС) не може пробити психологічну відмітку в $30 тис., а Ethereum (ETH) "заплутався" в тенетах 10% коливань. Хоча початок року обіцяв топовим криптовалютам «зірковий час». Зокрема, ціна біткоїну впевнено крокувала угору, продемонстрував 70% зростання – з $16,5 тис. у січні до $30 тис. у квітні. Чому ж тепер крипторинок веде себе так невпевнено? Delo.ua вирішило розібратися, які проблеми зараз присутні в індустрії та чого чекати від Bitcoin та Ethereum влітку.

Динаміка: як змінюється курс Bitcoin

Найвідоміша криптовалюта світу – біткоїн – почала дещшевшати десь з середини квітня. За даними сайту Coinmarketcap, якщо 17-го квітня курс крипти складав $30,3 тис., то вже 16-го травня він упав до у $27,24 тис.

Біткоїн не може подолати показник у 30 тис. доларів

Цей неприємний сюрприз іноземні аналітики точно не очікували, оскільки вірили у здорожчання крипти, про що раніше писало видання Delo.ua. Так, технічний директор Tether (USDT) Паоло Ардоіно говорив, що біткоїн може дійти до історичного рекорду близько $69 тис. А директор зі стратегії криптобіржі Gemini Маршалл Берд прогнозував біткоїну зростання до $100 тис.

Причини: ВТС дійшов до психологічної відмітки

Тож шо відбувається? Відмітка у $30 тис. стала для біткоїну своєрідним показником рівноваги, пояснює фінансовий аналітик Андрій Шевчишин.

"Це трохи вище за рівень собівартості майнінгу, але так суттєво високо, щоб усі майнери були щасливі. У будь-якому випадку це зона, де у покупців ще недостатньо коштів рушити ринок вгору і утримувати його у разі продажів, що починаються". Андрій Шевчишин фінансовий аналітик

На думку експерта, зараз у глобальному світі інфляція та висока вартість капіталу звузила можливості для венчурного та агресивного інвестування, а деякі навіть шукають можливості вийти в кеш. Тому коли надається така можливість – інвестори продають криптоактиви.

З цим згоден й аналітик компанії "Центр біржових технологій" (ЦБТ) Максим Орищак, який пояснює курсові коливання ВТС відсутністю значущих новин з США, які спровокували б волатильність на фінансових ринках.

"Як тільки буде вирішена ситуація щодо стелі державного боргу США або з'являться нові непередбачувані рішення щодо монетарної політики Америки, можна очікувати, що зростання ціни продовжиться з прицілом на $36 тис . Влітку ми чекаємо на підвищення ціни, але амбіцій зростання на рівень у 70 тисяч поки немає", - каже Максим Орищак.

На даний момент Шевчишин також не вірить в зростання біткоїну до $70 тис. Він вважає, щов середньостроковому горизонті ціна "монети" у діапазоні в $35-40 тис. виглядає більш реалістично .

"Але для початку крипторинку треба вирішити питання з ліквідністю, тобто, вільними грошима, щоб "виштовхати" курс біткоїну на ці рівні", - попереджає Шевчишин.

Прогнози: біткоїн все одно зростатиме

У свіжому квітневому огляді експерти порталу Finder дішли висновку, що до кінця 2023 року Bitcoin коштуватиме $35,4 тис ., а у 2025 році цей показник зросте до $99,7 тис. Для цього прогнозу своє бачення надали 32 фахівця у криптогалузі.

Біткоїн має зростати найближчі роки до 300 тис. доларів

Загалом криптоаналітики, яких опитали у Finder, налаштовані позитивно щодо майбутнього ВТС. Так, співзасновник StandardDAO Аарон Рафферті вважає, що люди довіряють біткоїну через "відсутність безпеки в банках".

Тому головний операційний директор GroveToken Limited Карло Ді Клементе впевнений, що "все більше інституційних інвесторів і корпорацій приймають Bitcoin як форму оплати".

"Біткоїн має багато затребуваних властивостей як для інституційних, так і для роздрібних інвесторів", - акцентує керівник відділу комерційних операцій у Swyftx Томмі Хонан.

Але є серед експертів й ті, хто відносять себе до криптопесимістів. Зокрема, старший викладач Університету Канберри Джон Хокінс каже, що ВТС – це спекулятивна бульбашка, яка має лопнути. Але коли це відбудеться, важко передбачити, зазначив аналітик.

Розклади: коливання Ethereum

12 квітня відбулася важлива подія для "ефіру" – відновлення Шанхай. Як раніше пояснювало видання Delo.ua, цей апгрейд вперше з 2020 року розблокував понад 17 млн "монет", що складає близько 15% від загального об’єму криптовалюти. Але таке оновлення у той де час було і ризикованим, адже інвестори могли вивільнити забагато крипти. Тоді це б зламало баланс попиту/пропозиції та могло спровокувати падіння вартості “ефіру”.

Вже пройшов місяць після апгрейду Шанхай і поки що курс Ethereum до долара США продовжує коливатися у 10% діапазоні й в цілому залишався стабільним. Згідно з даними сайту Coinmarketcap, якщо 17 квітня курс знаходився на показнику $2081, то вже 16 травня він склав $1823 .

Ефір знаходиться у фазі корекції, тож застиг на відмітці менше 2000 доларів

Причини: секрет стабільності ETH

Побоювання криптоіндустрії щодо того, чи зможе оновлення Шанхай обвалити курс ETH, були перебільшені, кажуть експерти. Зокрема, Андрій Шевчишин відзначає, що оптимізм квітня змінився травневою корекцією цін. Цей тренд стосується не лише ефіру, а й більшості криптовалют.

"За місяць після оновлення зміни ціни ефіру не таке суттєві, хоча коливання досягли 10%. Тут швидше вплинув загальний тренд ринку та глобальна ситуація на ринку капіталу, законодавчого регулювання, та деяких спекуляцій", - пояснює експерт.

Своєю чергою, Максим Орищак каже, що оновлення Shanghai було лише привідом для волатильності ринку. Справа в тому, що на криптоарені є різні чинники впливу на настрої трейдерів, інвесторів та бізнесменів.

"Кожна подія має пріоритетність. Як правило, періодичні події традиційно менш важливі, ніж загальні ринкові фактори. Настрої, активність купівлі ефіру чи виведення грошей, залежить від загальних правил". Максим Орищак аналітик ЦБТ

Максим Орищак виділяє дві групи факторів, які мають вплив на вартість ETH:

1. Всі стежать за новинами із США про монетарну політику, рівень держборгу, інфляцію, безробіття, доходи найбільших компаній . Посилення тиску від США може стати причиною зростання попиту на криптоактиви або зниження.

2. Всі стежать за динамікою посилення регулювання крипторинка по всьому світу або зростання/зниження рівня кіберзлочинності.

"Як приклад, навіть факт падіння банків США, які були сфокусовані на криптоактивах, не спровокував нову хвилю розпродажів ефіру, тому що уряд США зголосився врегулювати ситуацію", - наголошує Орищак.

Тож, на його думку, будь-які структурно значущі рішення для крипторинка будуть другорядними проти статистичних даних із США.

Прогнози: чого чекати від курсу "ефіру"

Українські аналітики дають різні прогнози криптокурсу. Так, Максим Орищак вважає, що влітку ETH буде прагнути до відмітки в $2400.

"Зростання ціни майже на 32% буде результатом коментарів щодо потенційного завершення періоду підвищення ставок у США. Тобто, це буде спекулятивний тренд", - говорить аналітик.

Водночас з цим, Андрій Шевчишин впевнений, що глобальні драйвери, що впливають на ціни навряд чи зміняться. Але гойдалок не оминути, оскільки регуляторне середовище в США та ситуація щодо стелі американського держборгу сильно впливають не лише на традиційні ринки капіталу, а й на крипторинок. Плюс до всього ринок досить болісно реагуватиме на регулювання найбільших криптобірж, наприклад, Binance.

"Загалом поки що ми перебуваємо в корекції ринку, яка може тривати кілька тижнів. Для ефіру варто слідкувати за рівнями у $1650 та $1500 . Якщо курс проб’є ці показники, це буде грізним дзвінком, що зростання, яке спостерігалося з початку року, - зупинилося", - говорить Шевчишин.

Дилема: як регулювання вплине на ETH

Тим часом у квітневому огляді експерти порталу Finder підготували прогнози, згідно з яким наприкінці 2023 року ETH дійде до показника у $2342 , а до кінця 2025 року курс досягне $5491.

Ефір має зрости у до 14 тис. доларів у 2030 році

Взагалі експерти, яких опитало Finder, стурбовані регулятивним тиском у США, оскільки це впливає на ціну ETH у короткостроковій перспективі.

Так, засновник Seasonal Tokens Руадхан О говорить, що Комісія з цінних паперів і бірж (SEC) може підірвати успіх Ethereum у США.

"SEC може класифікувати Ethereum як цінний папір, оскільки інвестори фактично роблять ставку на майбутню продуктивність розробників", - пояснює криптоексперт.

Отже, якщо SEC вирішить класифікувати ETH як цінний папір та зробити правила щодо його використання суворими, тоді, як результат, роздрібні інвестори та установи можуть провести розпродаж "монети".

Але процес регулювання крипторинку оптимістично сприймають інші експерти Finder. Зокрема, співзасновник StandardDAO Аарон Рафферті каже, що Комісія з торгівлі товарними ф’ючерсами (CTFC) може оцінити актив ETH, як товар, а не як цінний папір.

"Тоді очікуйте значного стрибка, враховуючи його поточне домінування на ринку як рівня номер один для розрахунків для dapps", - пояснює Рафферті.

Які проблеми переживає крипторинок – оцінки експертів

В цілому, економічні події у світі продовжують турбувати криптоінвесторів. Так, після падіння великої трійки банків у США - Silvergate Bank, Silicon Valley Bank та Signature Bank, почалися проблеми й у First Republic Bank. Нещодавно установа стала банкрутом, тож його активи придбав JPMorgan Chase. Тепер криза дійшла до PacWest Bancorp: акції падають в ціні, а клієнти забирають депозити.

Неспокійні часи переживає й крипторинок США. Так, біржа Bittrex Inc та декілька її "дочок" подали заяву про банкрутство у Штатах. Компанія має активи та зобов’язання на суму до $1 млрд у кожному випадку. Втім, ця ситуація не вплине на глобальний бізнес Bittrex, запевняють у компанії.

Усі ці події провокують бажання криптоінвесторів вивести гроші в кеш, говорить Максим Орищак, оскільки зростає страх фінансово забезпеченої частини населення перед майбутнім.

"Війна в Україні, ризики високої інфляції, зниження доходів великих компаній, блокування торгової активності з політичних причин по всьому світу та нерозуміння майбутнього світових еліт, – це все привід для скорочення бізнес активності, пересування капіталів в кеш, у сейфи". Максим Орищак аналітик ЦБТ

Поточна ситуація викликає зростання волатильності на ринку криптовалют, оскільки криза на ринку капіталу – це також криза для криптоіндустрії, говорить Андрій Шевчишин.

"Ситуація з банківським сектором – це удар по ринку капіталу та рикошет по ринку криптовалют. Щоденні коливання у 10% або ризик просадки понад 50% тривалий період, як це було 2022 році, - це не зовсім те, на що розраховують інвестори, тому вони хочуть повернути кеш". Андрій Шевчишин фінансовий аналітик

Тож Шевчишин нагадує два основні правила для інвесторів, що особливо актуальні у неспокійні часи:

1. Варто уважно спостерігати за економічними подіями у світі, особливо у США.