У ТРЦ Gulliver стартує благодійний проєкт до Дня вишиванки за участі захисниць та ГО «Землячки»

До Дня вишиванки торгово-розважальний центр Gulliver разом з українським брендом вишитого одягу SVARGA та громадською організацією «Землячки» ініціювали благодійну фотовиставку «Вишивана Україна». Фотопроєкт можна побачити з 30 квітня на другому поверсі ТРЦ, вхід вільний.

В проєкті взяли участь захисниці, парамедикині, ветеранки, військові волонтерки – всі ті, хто відстоюють цілісність України. Вони – такі різні, але єдині, сильні, непереможні, такі рідні та близькі між собою, та найголовніше – об'єднані спільною метою – захистом єдності нашої країни.

«В Силах оборони України сьогодні перебуває понад 62 000 жінок і всі вони з різних куточків України. Для ефективної роботи жінки на передових позиціях потребують зручної та якісної форми і амуніції, з урахуванням анатомії тіла. Це навіть не про нашу підтримку, це про нашу повагу до військових, які виборюють наше спільне теперішнє і майбутнє. Такі мистецькі проєкти – це можливість зменшити прірву між цивільним і військовим світом та долучитися до боротьби за свободу, взявши участь в благодійному зборі на потреби захисниць», – розповідає Ксенія Драганюк, співзасновниця ГО «Землячки».

Героїні вбрані у вишиванки з однойменної колекції «Вишивана Україна», де зібрані орнаменти зі всіх регіонів України та Автономної Республіки Крим.

«Бренд SVARGA зібрав у «Вишиваній Україні» орнаменти різних регіонів в межах області чи району. Колекція зшиває ментально всю країну в єдине національне ціле, творить мозаїку орнаментів на великій географічній мапі», – розповіла Наталія Яриш, засновниця та CEO бренду SVARGA.

Мета нашого проєкту вкотре нагадати, що немає східної та західної України, є одна наша цілісна і єдина країна. Харківщина, Київщина, Луганщина, Яворівщина, Донеччина, Крим – всі ми – Україна. А також нагадати про те, що незалежно від того, чи ми на фронті, чи в тилу – це наша спільна боротьба за свободу. Ти або у війську або задля війська.

Разом допомагаємо й закликаємо долучитися вас до благодійного проєкту, покликаного підтримати жінок, які боронять наше теперішнє і майбутнє в Силах оборони України. На кожному фотопостері зображений QR-код з банкою громадської організації «Землячки». Всі залучені кошти під час виставки будуть спрямовані на пошиття жіночої тактичної форми для жінок-військових. При купівлі вишиванки з колекції «Вишивана Україна» з кодовим словом «Землячки» – SVARGA також передасть 10% на форму для захисниць.

Офіційне відкриття виставки відбудеться 2 травня о 17:30, на другому поверсі ТРЦ Gulliver. У програмі: вступне слово від організаторів та учасниць фотопроєкту.

Виставковий проєкт триватиме до 16 травня включно. А на День вишиванки – запрошуємо вас відвідати відкриту презентацію колекції, яка відбудеться 16 травня о 18:30 у центральному атріумі ТРЦ.

Медіапартнери проєкту: Ти Київ, Новини. LIVE, Наш Київ.