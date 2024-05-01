В ТРЦ Gulliver стартует благотворительный проект ко Дню вышиванки с участием защитниц и ОО «Землячки»

Ко Дню вышиванки торгово-развлекательный центр Gulliver вместе с украинским брендом вышитой одежды SVARGA и общественной организацией « Землячки» инициировали благотворительную фотовыставку «Вышивана Украина». Фотопроект можно увидеть с 30 апреля на втором этаже ТРЦ, вход свободный.

В проекте приняли участие защитницы, парамедикини, ветеранки, военные волонтеры – все отстаивающие целостность Украины. Они – такие разные, но единственные, сильные, непобедимые, такие родные и близкие между собой и самое главное – объединенные общей целью – защитой единства нашей страны.

« В Силах обороны Украины сегодня находится более 62 000 женщин и все они из разных уголков Украины. Для эффективной работы женщины на передовых позициях нуждаются в удобной и качественной форме и амуниции, с учетом анатомии тела. Это даже не о нашей поддержке, это о нашем уважении к военным, борющимся за наше общее настоящее и будущее. Такие художественные проекты – это возможность уменьшить пропасть между гражданским и военным миром и присоединиться к борьбе за свободу, приняв участие в благотворительном сборе на нужды защитниц» , – рассказывает Ксения Драганюк, соучредительница ОО « Землячки».

Героини одеты в вышитые сорочки из одноименной коллекции «Вышивана Украина», где собраны орнаменты из всех регионов Украины и Автономной Республики Крым.

«Бренд SVARGA собрал в «Вышитой Украине» орнаменты разных регионов в пределах области или района. Коллекция сшивает ментально всю страну в единое национальное целое, создает мозаику орнаментов на обширной географической карте», – рассказала Наталья Ярыш, основательница и CEO бренда SVARGA .

Цель нашего проекта в который раз напомнить, что нет восточной и западной Украины, есть одна наша целостная и единственная страна. Харьковщина, Киевщина, Луганщина, Яворовщина, Донбасса, Крым – все мы – Украина. А также напомнить о том, что независимо от того, мы на фронте или в тылу – это наша общая борьба за свободу. Ты или в армии или ради войска.

Вместе помогаем и призываем приобщиться к благотворительному проекту, призванному поддержать женщин, защищающих наше настоящее и будущее в Силах обороны Украины. На каждом фотопостере изображен QR-код с банком общественной организации Землячки. Все привлеченные средства будут направлены на пошив женской тактической формы для женщин-военных. При покупке вышиванки из коллекции «Вышивана Украина» с кодовым словом «Землячки» – SVARGA также передаст 10% форму для защитниц.

Официальное открытие выставки состоится 2 мая в 17.30, на втором этаже ТРЦ Gulliver. В программе: вводное слово от организаторов и участниц фотопроекта.

Выставочный проект продлится до 16 мая включительно. А в День вышиванки – приглашаем вас посетить открытую презентацию коллекции, которая состоится 16 мая в 18:30 в центральном атриуме ТРЦ.

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