Ethereum потрапив у Шанхай. Як оновлення ефіру вплине на ринок криптовалют

12 квітня інвестори очікують на важливу для Ethereum подію - оновлення Shanghai. Delo.ua розповідає, що це за апгрейд та як він вплине на другу за капіталізацією цифрову валюту у світі.

Як змінювалися ціни на ефір у 2023 році

З початку року Ethereum (ETH) валюта знаходиться у зростаючому тренді. Так, 1-го січня «монета» коштувала $1196, а 11-го квітня вона вже була на рівні $1921.

Напередодні оновлення Шанхай ефір коштує 1921 долар

Як впливає на Ethereum основна подія весни?

Чому важливе квітневе оновлення Shanghai? Як пише видання Сoingape, цей апгрейд має вперше з 2020 року розблокувати понад 17 млн «монет», що складає близько 15% від загального об’єму валюти. Учасники ринку позитивно сприймають нову розробку, але невідомо, як подія вплине на ціну ефіру.

Справа в тому, що після оновлення Shanghai інвестори зможуть вивести заблокований ефір зі стейкінгу. Стейкінг – це процес зберігання цифрового активу на криптогаманці, що підтримує проведення всіх операцій на блокчейні конкретної валюти.

Існує ризик, що виведення Ethereum стане масовим, тоді на ринку з’явиться надлишок криптовалюти. Цей тренд може зламати баланс попиту/пропозиції та спровокувати падіння вартості ефіру.

Водночас з цим, є розуміння, що процедура розморожування Ethereum займає певний час, тож тиск на крипторинок не буде миттєвим. Тож в цих умовах ефір може знайти ціновий баланс.

Ці тренди підтверджує й фінансовий аналітик Андрій Шевчишин. Експерт каже, що довгостроково та середньостроково оновлення Шанхай має надати підтримку ефіру, однак у короткостроковій перспективі є ризик волатильності.

“Частина ефірів може бути виведена зі стейкінгу та спрямована на ринок, що гіпотетично може продавити ціну. Однак поки ми спостерігаємо позитивний тренд на ринку криптовалют, він ставитиме і позитивний рух для ефіру”, - говорить Шевчишин.

Що прогнозують експерти?

В цілому, аналітики вважають, що найближчі роки будуть для Ethereum стабільними. Так, у січні 2023 року видання Finder провело опитування 56 експертів крипторинку, які зробили довгостроковий прогноз поведінки Ethereum. Згідно з базовим сценарієм, у 2023 році курс ефіру досягне планки у $2184, у 2025 році – $6033, а у 2030-му - $14316.

Згідно з опитуванням видання Finder, курс ефіру буде зростати кілька років

Які ж фактори впливають на поведінку ефіру у 2023 році? У короткостроковій перспективі на «монету» можуть тиснути інфляція, високі ціни на енергоносії та нестабільний геополітичний клімат, говорить старший аналітик з питань криптовалюти і форекс AskTraders Нік Ранга.

Але керуючий директор Digital Capital Management AU Бен Річі нагадує, що «Ethereum продовжує домінувати на ринку як провідна платформа смарт-контрактів.

«Коли економічна активність почне пожвавлюватися, витрати на транзакції в мережі ефіру зростуть. Це змусить користувачів Ethereum купувати більше ETH, створюючи додатковий тиск на підвищення ціни», - відмічає засновник Seasonal Tokens Руадхан О.

Як краще інвестувати гроші у криптовалюти

Тож яку стратегію варто обрати інвесторам, коли ринок криптовалют постійно “лихорадить”? Фінансовий аналітик Андрій Шевчишин вважає: вкладати кошти у крипту обережно, оскільки це високоризикова інвестиція, що може не тільки удесятерити капітал, а й призвести до його часткової втрати. Тому якщо хочеться мінімізувати ризики, краще орієнтуватися на рейтинг капіталізації криптовалют.

ТОП-10 криптовалют за рівнем капіталізації

Bitcoin (BTC) - $581,5 млрд.

Ethereum (ETH) - $230,1 млрд.

Tether (USDT) - $80,4 млрд.

Binance Coin (BNB) - $52 млрд.

USD Coin (USDC) - $32,3 млрд.

Ripple (XRP) - $26,8 млрд.

Cardano (ADA) - $14,1 млрд.

Dogecoin (DOGE) - $11,7 млрд.

Polygon (MATIC) - $10,3 млрд.

Solana (SOL) - $9 млрд.

Керівна партнерка SBSB Fintech Lawyers Юлія Барабаш пропонує п’ять правил для зваженого інвестування у криптовалюти:

1. Зосередьтеся на кращих криптовалютах за ринковою капіталізацією . Наприклад, Bitcoin та Ethereum можуть стати гарною відправною точкою. Вони мають велику базу користувачів, надійну інфраструктуру і високу ліквідність.

2. Диверсифікуйте різні типи активів . Крім топових криптовалют, можна звернути увагу на стейблкоіни, що мають прив’язку до звичайної валюти, такої як, наприклад, долар.

3. Вивчіть ринок децентралізованих фінансів (DeFi) та невзаємозамінних токенів (NFT) . Ці нові сектори у просторі криптовалюти продемонстрували значне зростання та потенціал.

4. Періодично змінюйте баланс у криптоінвестиціях . Зокрема, частину активів, що показали себе добре, можна продати, а натомість придбати інші. Це допоможе контролювати рівень ризику.

5. Керуйте своїм ризиком. Не інвестуйте у криптовалюти більше, ніж можете дозволити собі втратити.

В цілому, краще вкладати у крипту не більше 5-10% від загального капіталу, що планується направити на всі види інвестицій , вважає Андрій Шевчишин.

А Юлія Барабаш рекомендує включати у інвестиційний портфель не тільки криптовалютні, а й традиційні активи : зокрема, акції, облігації та готівку.

«Якщо хочете правильно інвестувати, вивчайте технічний аналіз та вчиться торгівлі, а ще - контролюйте свої емоції та ризики», - говорить Шевчишин.

Лайфхаки для інвесторів: як слідкувати за поведінкою криптовалют

Тим часом криптоінвестори нагадують, що настрої цифрових активів, як правило, пов’язані між собою . Тому оптимістична або песимістична поведінка Bitcoin впливає на зростання або падіння інших “монет”. Але таке «партнерство» не завжди працює рівномірно.

«Якщо біткоїн зростає дуже різко, як це відбувається, зокрема, навесні-2023, тоді інші криптовалюти фактично застигають на місці, оскільки вони знаходяться в очікуванні та спостерігають, що ж буде далі. І навпаки: коли Bitcoin йде угору поетапно – приблизно на 10-20% у місяць у довгому періоді, це підштовхує й інші «монети» до стабільного зростання", - ділиться спостереженнями криптоінвестор Влад Смірнов.

Ці тренди треба враховувати, говорить Смірнов, коли намагаєшся зрозуміти, куди рухається ринок криптовалют. Також варто пам’ятати, що на зміни курсу впливають й багато інших чинників, зокрема, банкрутства бірж, судові справи.

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