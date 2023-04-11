Ethereum попал в Шанхай. Как обновление эфира повлияет на рынок криптовалют

12 апреля инвесторы ожидают важное для Ethereum событие - обновление Shanghai. Delo.ua рассказывает, что это за апгрейд и как он повлияет на вторую по капитализации цифровую валюту в мире.

Как изменялись цены на эфир в 2023 году

С начала года Ethereum (ETH) валюта находится в растущем тренде. Так, 1 января «монета» стоила $1196, а 11 апреля она уже была на уровне $1921.

В преддверии обновления Шанхай эфир стоит 1921 доллар.

Как влияет на Ethereum основное событие весны?

Почему так важно к апрельское обновление Шанхая? Как пишет издание Сoingape, этот апгрейд должен впервые с 2020 года разблокировать более 17 млн. «монет», что составляет около 15% от общего объема валюты. Участники рынка положительно воспринимают новую разработку, но неизвестно, как событие повлияет на цену эфира.

Дело в том, что после обновления Shanghai инвесторы смогут вывести заблокированный эфир из стейкинга. Стейкинг – это процесс хранения цифрового актива на криптокошельке, поддерживающий проведение всех операций на блокчейне конкретной валюты.

Существует риск, что вывод Ethereum станет массовым, тогда на рынке появится избыток криптовалюты. Этот тренд может нарушить баланс спроса/предложения и спровоцировать падение стоимости эфира.

В то же время есть понимание, что процедура размораживания Ethereum занимает определенное время, поэтому давление на крипторинок не будет мгновенным. Так что в этих условиях эфир может найти ценовой баланс.

Эти тренды подтверждает и финансовый аналитик Андрей Шевчишин. Эксперт говорит, что долгосрочно и среднесрочно обновление Шанхай должно оказать поддержку эфиру, однако в краткосрочной перспективе есть риск волатильности.

"Часть эфиров может быть выведена из стейкинга и направлена на рынок, что гипотетически может продавить цену. Однако, пока мы наблюдаем положительный тренд на рынке криптовалют, он будет создавать и положительное движение для эфира”, - говорит Шевчишин.

Что предсказывают эксперты?

В целом, аналитики считают, что в ближайшие годы будут для Ethereum стабильными. Так, в январе 2023 года издание Finder провело опрос 56 экспертов крипторинка, которые сделали долгосрочный прогноз поведения Ethereum. Согласно базовому сценарию, в 2023 году курс эфира достигнет планки в $2184, в 2025 году – $6033, а в 2030-м – $14316 .

Согласно опросу издания Finder, курс эфира будет расти несколько лет

Какие факторы влияют на поведение эфира в 2023 году? В краткосрочной перспективе на «монету» могут давить инфляция, высокие цены на энергоносители и нестабильный геополитический климат, говорит старший аналитик по криптовалюте и форекс AskTraders Ник Ранго .

Но управляющий директор Digital Capital Management AU Бен Ричи напоминает, что Ethereum продолжает доминировать на рынке как ведущая платформа смарт-контрактов.

«Когда экономическая активность начнет оживляться, расходы по транзакциям в сети эфира возрастут. Это заставит пользователей Ethereum покупать больше ETH, создавая дополнительное давление на повышение цены», – отмечает основатель Seasonal Tokens Руадхан О.

Как лучше инвестировать деньги в криптовалюты

Так какую стратегию стоит выбрать инвесторам, когда рынок криптовалют постоянно "лихорадит"? Финансовый аналитик Андрей Шевчишин считает: вкладывать средства в крипту нужно осторожно, поскольку это высокорисковая инвестиция, которая может не только удесятерить капитал, но и привести к его частичной потере. Поэтому, если хочется минимизировать риски, лучше ориентироваться на рейтинг капитализации криптовалют.

ТОП-10 криптовалют по уровню капитализации

Bitcoin (BTC) – $581,5 млрд.

Ethereum (ETH) – $230,1 млрд.

Tether (USDT) – $80,4 млрд.

Binance Coin (BNB) – $52 млрд.

USD Coin (USDC) – $32,3 млрд.

Ripple (XRP) – $26,8 млрд.

Cardano (ADA) – $14,1 млрд.

Dogecoin (DOGE) – $11,7 млрд.

Polygon (MATIC) – $10,3 млрд.

Solana (SOL) – $9 млрд.

Управляющий партнер SBSB Fintech Lawyers Юлия Барабаш предлагает пять правил для взвешенного инвестирования в криптовалюты:

1. Сосредоточьтесь на лучших криптовалютах по рыночной капитализации . К примеру, Bitcoin и Ethereum могут стать хорошей отправной точкой. Они обладают большой базой пользователей, надежной инфраструктурой и высокой ликвидностью.

2. Диверсифицируйте различные типы активов . Кроме топовых криптовалют, можно обратить внимание на стейблкоины, имеющие привязку к обычной валюте, такие как, например, доллар.

3. Изучите рынок децентрализованных финансов (DeFi) и невзаимозаменяемых токенов (NFT) . Эти новые сектора в пространстве криптовалюты продемонстрировали значительный рост и потенциал.

4. Периодически изменяйте баланс в криптоинвестициях . В частности, некоторые хорошо показавшие себя активы можно продать, а вместо нихо приобрести другие. Это поможет контролировать уровень риска.

5. Управляйте своим риском. Не инвестируйте в криптовалюты больше, чем можете позволить себе потерять.

В целом, лучше вкладывать в крипту не более 5-10% от общего капитала, который планируется направить на все виды инвестиций , считает Андрей Шевчишин.

А Юлия Барабаш рекомендует включать в инвестиционный портфель не только криптовалютные, но и традиционные активы : в частности, акции, облигации и наличные.

«Если хотите правильно инвестировать, изучайте технический анализ и учитесь торговле, а еще – контролируйте свои эмоции и риски», – говорит Шевчишин.

Лайфхаки для инвесторов: как следить за поведением криптовалют

Тем временем криптоинвесторы напоминают, что настроения цифровых активов, как правило, связаны между собой . Поэтому оптимистичное или пессимистичное поведение Bitcoin влияет на рост или падение других "монет". Но такое "партнерство" не всегда работает равномерно.

«Если биткоин растет очень резко, как это происходит, в частности, весной-2023, тогда другие криптовалюты фактически застывают на месте, поскольку они находятся в ожидании и наблюдают, что будет дальше. И наоборот: когда Bitcoin идет вверх поэтапно – примерно на 10-20% в месяц в длинном периоде, это подталкивает и другие монеты к стабильному росту", - делится наблюдениями криптоинвестор Влад Смирнов

Эти тренды надо учитывать, говорит Смирнов, когда пытаешься понять, куда движется рынок криптовалют. Также следует помнить, что на изменения курса влияют и многие другие факторы, в частности, банкротства бирж, судебные дела.

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