Пан або пропав. Чого чекати від Bitcoin у найближчі місяці?

Що відбувається із ринком криптовалют у світі та в Україні, як змінюватиметься курс біткоїну, читайте у огляді Delo.ua.

Якою буде поведінка Bitcoin у 2023 році

Хоча криптоіндустрію постійно лихоманить, основна валюта – Bitcoin (ВТС) – на початку 2023-го демонструє зростання. Зокрема, якщо 1-го січня біткоїн коштував $16,5 тис., 12-го квітня він зміцнився до $30,3 тис.

У 2023 році курс біткоїну перетнув планку в 30 тис. доларів

Біткоїн може «протестувати» історичний рекорд близько $69 тис. Фото: ua.depositphotos.com

Що прогнозують західні аналітики

Експерти говорять, що Bitcoin може й далі дорожчати, бо за останні місяці “монета” зросла на 70%, передає видання CNBC.

Так, головний технічний директор Tether (USDT) Паоло Ардоіно вважає, що біткоїн може «протестувати» історичний рекорд близько $69 тис .

Якщо це станеться, тоді в «монети» з’явиться можливість досягти нової планки у $100 тис ., не виключає директор зі стратегії криптобіржі Gemini Маршалл Берд.

«Цього року біткоїн, ймовірно, досягне історичних максимумів», - говорить Берд.

Позитивні настрої в аналітиків логічні, оскільки цифрові активи показали стійкість під час банківської кризи у США через проблеми Silvergate, SVB та Signature.

«Зростання можна пояснити тим, що люди налякані крахом банківської системи», - пояснює генеральний директор Bittrex Global Олівер Лінч.

Але серед експертів присутні й криптопесимісти, нагадує видання Forbes у квітневому огляді. Так, наприкінці 2022 року керівник відділу досліджень цифрових активів компанії VanEck Метью Сігел висловив думку, що курс біткоїну впаде до $10-12 тис . А керівник відділу досліджень Standard Chartered Ерік Робертсен зробив більш невтішний прогноз: Bitcoin може пробити дно у $5 тис . Експерти пояснювали: такі сценарії реалістичні, адже існують ризики активізації криптозлочинців та банкрутств майнингових компаній.

Індустрія залежить від глобальних настроїв та глобального капіталу. Фото: ua.depositphotos.com

Український погляд на курс Bitcoin

Фінансовий аналітик Андрій Шевчишин акцентує, що індустрія залежить від глобальних настроїв та глобального капіталу. Тому як тільки Федеральна резервна система США (ФРС) пом'якшить риторику чи піде на ослаблення політики, криптовалюти отримають сильний імпульс зростання.

У 2024-му очікується черговий халвінг біткоїну, який часто розглядають як фактор майбутнього зростання вартості. Крім того, незважаючи на падіння вартості криптовалют, кількість гаманців ходлерів зросла в 2022 році, це означає, що інвестори не хочуть розлучатися з активами. Андрій Шевчишин фінансовий аналітик

Хто такі ходлери Це інвестори, що зберігають певні криптовалюти, наприклад, біткоїн, незважаючи на падіння або зростання ціни. Таку стратегію вони використовують для заробітку.

Що таке халвінг Bitcoin Відомо, що майнери видобувають біткоїн. Для цього вони використовують спеціальне обладнання та шукають нові блоки у мережі Bitcoin. Блоки – це записи у блокчейн-мережі біткоїну, завдяки ним існує інфраструктура цієї криптовалюти. Всього майнери можуть видобути 21 млн монет, бо майнінг Bitcoin обмежено. За роботу люди отримують винагороду, розмір якої зменшується у 2 рази, коли виготовлено наступні 210 тис. блоків у блокчейні. Це й називається халвінг. Зараз халвінг проходить раз на чотири роки. Подія вже відбулася у листопаді 2012-го, липні 2016-го, травні 2020-го. За це час винагорода за майнінг одного блоку зменшилась з 50 до 6,25 BTC. Наступний халвінг пройде у квітні 2024 року. Тоді винагорода знизиться до 3,125 BTC. До речі, виробляти нові блоки все складніше, тому очікується, що майнінг буде закрито у 2140 році – тоді вдасться видобути усі 21 млн біткоїнів. Халвінг, як правило, впливає на здорожчання біткоїну. Цей тренд можна самостійно прослідкувати протягом року після кожного халвінгу. Наприклад, останній раз курс Bitcoin збільшився з $8895 (травень-2020) до $63523 (квітень-2021). Після цього криптовалюта може подешевшати. Чому в ці періоди зростає Bitcoin? Майнінг – це по факту емісія криптовалюти, яка через інфляцію призводить до знецінення грошей. А система халвінгу створена, щоб стримувати рівень інфляції біткоїну. Більше того, у світі учасники криптоіндустрії чекають на новий халвінг. Тож напередодні події, що означає ускладнення пошуку нових монет, вартість Bitcoin може зростати через активний попит з боку інвесторів. Такі тенденції можна спостерігати навіть за півроку до халвінгу.

Протягом 2022 року ціна Bitcoin впала на 78% - з $69 тис. до $15 тис

Які проблеми криптовалюти пережили у 2022 році

Торік в індустрії цифрових активів настала справжня криптозима: ціна Bitcoin впала на 78% - з $69 тис. до $15 тис. «Агресивна просадка крипти відбулася через системні проблеми в індустрії», - говорить фінансовий аналітик Андрій Шевчишин.

Згодна з цим й керівна партнерка SBSB Fintech Lawyers Юлія Барабаш. Вона виділила топ-5 викликів, які пережив ринок криптовалют у 2022 року :

1. Регуляторні зміни. Уряди по всьому світу намагалися врегулювати криптовалюти. Це призводило до невизначеності та потенційного впливу на ринкові ціни.

2. Загрози кібербезпеки. Зломи, крадіжки, націлені на біржі та окремі гаманці, а також шахрайські схеми залишаються серйозною проблемою.

3. Екологічні проблеми. Споживання енергії, пов'язане з видобутком криптовалют, стало предметом особливої уваги.

4. Геополітичні ризики. Політична напруженість та економічна нестабільність впливають на ринок криптовалют. Наприклад, війни, санкції чи конфлікти можуть призвести до підвищеного контролю з боку регулюючих органів чи до обмежень використання криптовалют.

5. Цифрові валюти центрального банку (CBDC). Розробка та випуск таких валют може вплинути на попит на існуючі криптовалюти. З одного боку, CBDC можуть узаконити цифрові валюти та стимулювати їх прийняття, з іншого, - CBDC також можуть конкурувати з деякими криптовалютами.

Юлія Барабаш вважає, що більшість проблем минулого року залишаються актуальними й у 2023-му. Зокрема, основні побоювання викликають невизначеність регулювання, загрози кібербезпеки та волатильність ринку.

Поки діяльність із криптовалютами не врегульована, вона буде високо турбулентною. Регуляція покладе край спекуляції та доведе практичну цінність криптовалют та блокчейну. Юлія Барабаш керівна партнерка SBSB Fintech Lawyers

Аналітики кажуть, що крипторинок залежить від багатьох факторів, але останнім часом суттєво зросла його кореляція із фондовим ринком США.

"Йдеться про спекулятивний капітал, що розподіляється між різними інструментами – акціями, деривативами та криптовалютами, тому загальний відтік капіталу зачіпає також й крипторинок. Цей базовий тренд ми бачили у другій половині 2022-го, а також синхронне відновлення ринків на початку 2023-го", - говорить Андрій Шевчишин.

На його думку, проблеми регулювання ринку та наслідки банкрутства FTX досі тиснуть на вартість криптоактивів, але ці питання не є домінантними. А ось банкрутство американських банків, зокрема, SVB, мало сильний вплив на настрої інвесторів та ціни “монет”. Новина про те, що вкладників банків з сумами заощаджень до $250 тис. буде врятовано, допомогла криптоактивам суттєво зрости.

У історій з банками є негативний аспект. Тепер отримати кошти на розвиток стартапу, у тому числі криптостартапу, буде складніше та дорожче. Андрій Шевчишин фінансовий аналітик

Також незрозуміло, як вплине на індустрію боротьба регуляторів США із Binance. Новина про те, що Комісія з торгівлі товарними ф'ючерсами США (CFTC) подала позов на криптобіржу за порушення федеральних законів викликала різке зниження вартості криптовалют.

«Удар по великому гравцю може ускладнити життя для багатьох криптотрейдерів. Але результати позову ще не очевидні, він може бути довгим. Тому ринки за багатьма валютами відновилися і ловлять новини щодо розвитку ситуації», - пояснює Шевчишин.

Юлія Барабаш у свою чергу вважає, що проблеми або скандали останніх років потенційно можуть призвести не тільки до кризи у криптосегменті, а й вплинути на довіру інвесторів до цифрових активів. Втім, за її ж словами, ринок крипти стикався з подібними ситуаціями у минулому і часто демонстрував стійкість.

Топ-3 подій, що мають вплив на стабільність ринку криптовалют

1. Банкрутство FTX.

Криза наздогнала криптобіржу FTX у листопаді-2022. Стало відомо, що левова частка активів компанії Alameda Research була зосереджена у FTT – власних токенах криптобіржі FTX. А очільником Alameda Research та одним із засновників FTX був Сем Бенкман-Фрід. Після цієї новини клієнти почали масово виводити гроші, компанія не змогла задовольнити хвилю заявок, курс FTT обвалився. Далі компанія подала документи про банкрутство, що дає можливість FTX працювати, доки йде робота щодо погашення зобов’язань перед кредиторами. Процес йде складно: зокрема, у березні нове керівництво біржі виявило дефіцит коштів для виплат клієнтам у розмірі $9,5 млрд.

Вплив. Крах великої біржі, такий як FTX, може призвести до втрати коштів багатьох інвесторів , що спричиняє паніку та недовіру на ринку.

2. Регуляторні дії контролюючих органів США проти Binance.

Міністерство юстиції США почало розслідування проти Binance ще у 2018 році. Це відбулося на тлі побоювань, що біржа порушила закони США про боротьбу з відмиванням грошей і санкції. Але тоді чиновники не висунули звинувачення. Після банкрутства FTX влада США посилила перевірку діяльності Binance. Наприклад, у березні-2023 сенатори попросили, щоб Binance надав детальну інформацію про бізнес-операції, але у звіті були розкрити не всі питання, наприклад, по темі фінансів. Також у березні Комісія з торгівлі товарними ф'ючерсами США (CFTC) подала позов проти Binance до суду Північного округу штату Іллінойс. Влада звинувачує криптогіганта у порушеннях Закону про товарні біржі.

Вплив. Може призвести до посилення правил та штрафів для біржі , що, в свою чергу, впливає на загальний настрій ринку та довіру інвесторів до криптовалют.

3. Крах Silvergate, SVB та Signature.

Після FTX криза накрила й банківський сектор США. Так, у березні-2023 банкротами стали три великих гравця – Silvergate Bank (працював з криптовалютними компаніями), Silicon Valley Bank або SVB (працював із хедж-фондами та венчурними компаніями) та Signature Bank (робив ставку на криптобанкінг). Падіння Silvergate відбулося через масове зняття коштів з депозитів, які зменшились з $11,9 млрд до $3,8 млрд. Ці кошти знімали клієнти – збанкрутілі компанії, зокрема, FTX. Після банк продав цінні боргові папери на $5,2 млрд, скоротив 40% персоналу, але це не допомогло втриматися на плаву. Далі американські регулятори закрили SVB та Signature. В першому випадку це відбулося через помилки в управлінні, в другому – у спробах запобігти поширенню банківської кризи. Клієнти трьох банків отримають свої кошти. Гарантії надали фінансові органи США – Міністерство юстиції, Федеральна резервна система (ФРС) та Федеральна корпорація зі страхування вкладів (FDIC). Що чекає на банки далі? Наприклад, First Citizens Bank вирішила придбати активи SVB, а New York Community Bank поглинає Signature Bank.

Вплив. Проблеми з банками, які надають послуги багатьом криптовалютним компаніям, можуть порушити роботу криптокомпаній і, як наслідок, вплинути на ринок загалом.

Криптобіржам доведеться істотно посилити прозорість роботи та запровадити комплаєнс-процедури

Чим живе ринок криптовалют в Україні

На початку березня українці зрозуміли, що не можуть вивести кошти із криптокошельків на банківські картки. Інвестори змогли використовувати лише P2P-операції. Такі транзакції реально здійснити на криптобіржах, оскільки там користувачі мають право напряму обмінювати крипту та фіатні гроші.

Чому українські банки обмежили роботу з криптобіржами

Керуючий партнер ЮФ Rezultat Максим Полішкевич говорить, що зупинка операцій з криптовалютами не викликана прямою забороною.

Через розслідування протиправної діяльності банків та гемблінгового бізнесу НБУ вирішив ретельніше поглянути на роботу фінансових установ, що гіпотетично можуть бути задіяні у подібних історіях. Максим Полішкевич керуючий партнер ЮФ Rezultat

"Про це свідчить постанова від 1-го березня 2023 року. Документ нічого нового не забороняє, але дає зрозуміти, що ризиковані транзакції можуть бути ретельно переглянуті», - пояснює юрист.

Нагадаємо, на початку 2023-го народні депутати та правоохоронці викрили схему уникнення оподаткування. В цих процесах були задіяні оператори грального ринку та банки. Як результат, держбюджет втратив понад 10 млрд. грн.

Старша юристка ЮК GLS Марина Ускова пояснює, що відмова банків проводити транзакції із криптобіржами логічна.

Операції з криптовалютами носять анонімний характер, що унеможливлює проведення повноцінної KYC процедури, а також перевірки на відмивання брудних коштів та фінансування тероризму в таких операціях. Марина Ускова старша юристка ЮК GLS

Що таке KYC процедури Know Your Customer переводиться з англійської як «знай свого клієнта». Це означає, що всі фінансові організації, зокрема, криптобіржі, мають провести процес ідентифікації та підтвердження особи клієнта під час відкриття рахунку.

Як краще вирішити проблеми українського крипторинку

Максим Полішкевич впевнений, що криптобіржам доведеться істотно посилити прозорість роботи та запровадити комплаєнс-процедури, які «дозволять банкам працювати з ними, не боючись гніву НБУ».

А Марина Ускова пропонує шукати нові методології щодо удосконалення системи перевірок криптовалютних операцій, адже це дозволить поліпшити ситуацію в українському сегменті криптоіндустрії.

В цілому, зміна умов роботи криптовалют в Україні – це крок до врегулювання ринку: «Суттєвого впливу на глобальний ринок не буде, оскільки можливість проведення P2P платежів залишається. Сторони можуть проводити операції, але обмежили спекулятивні операції», - пояснює Шевчишин.

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