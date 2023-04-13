Американський підрозділ Binance припиняє торги токеном Tron

Криптовалютна біржа Binance.US проведе делістинг токенів Tron (TRX) та Spell (SPELL) 18 квітня 2023 року. Про це повідомила пресслужба компанії.

Відомо, що підтримку стейблкоїнів USDT та USDC у мережі Tron продовжать.

Стейкінг TRX відключають із 13 квітня. Усі токени та зароблені нагороди будуть повернуті наступного дня.

Поповнення, купівлю, продаж та конвертацію SPELL та TRX планують закрити 17 квітня. Виведення цих токенів залишиться відкритим.

У Binance.US заявили, що цей крок є результатом періодичного перегляду активів, який проводять, щоб переконатися, що вони продовжують відповідати стандартам якості компанії. Таким чином вона реагує на зміни ринку та регулювання.

Засновник токена TRON Джастін Сан сказав Reuters, що вплив від цього рішення Binance.US буде "відносно невеликим".

У березні Комісія з цінних паперів США (SEC) звинуватила Сана у шахрайстві. Йшлося про те, що він і його компанії з серпня 2017 року планували розповсюджувати мільярди криптоактивів Tron і BitTorrent, штучно завищуючи обсяги торгів.

Також Сана звинувачували в приховуванні платежів знаменитостям за просування TRX і BTT в соціальних мережах.

Своєю чергою Сан заявляв, що скарга SEC необґрунтована, а система органу для регулювання цифрових активів "все ще перебуває в зародковому стані та потребує подальшого розвитку".

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