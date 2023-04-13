Американское подразделение Binance прекращает торги токеном Tron

Криптовалютная биржа Binance.US проведет делистинг токенов Tron (TRX) и Spell (SPELL) 18 апреля 2023 года. Об этом сообщила пресс-служба компании.

Известно, что поддержку стейблкоинов USDT и USDC в сети Tron продолжат.

Стейкинг TRX отключают с 13 апреля. Все токены и заработанные награды будут возвращены на следующий день.

Пополнение, покупку, продажу и конвертацию SPELL и TRX планируется закрыть 17 апреля. Вывод этих токенов останется открытым.

В Binance.US заявили, что этот шаг является результатом периодического пересмотра активов, который проводят, чтобы убедиться, что они продолжают соответствовать стандартам качества компании. Таким образом она реагирует на изменения рынка и регулирования.

Основатель токена TRON Джастин Сан сказал Reuters, что влияние от этого решения Binance.US будет "относительно небольшим".

В марте Комиссия по ценным бумагам США (SEC) обвинила Сана в мошенничестве. Речь шла о том, что он и его компании с августа 2017 года планировали распространять миллиарды криптоактивов Tron и BitTorrent, искусственно завышая объемы торгов.

Также Сана обвиняли в сокрытии платежей знаменитостям за продвижение TRX и BTT в социальных сетях.

В свою очередь Сан заявлял, что жалоба SEC необоснована, а система органа для регулирования цифровых активов "все еще находится в зачаточном состоянии и нуждается в дальнейшем развитии".

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