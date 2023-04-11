Цена биткоина превысила 30 тысяч долларов впервые с прошлого лета

Биткоин 10 апреля поднялся до самого высокого уровня за 10 месяцев, достигнув 30 321 доллара. Об этом сообщает MarketWatch.

Отмечается, что крупнейшая в мире криптовалюта превысила отметку в 30 000 долларов США впервые с 10 июня 2022 года.

Биткоин вырос на 81% с начала года, хотя цена все еще меньшая на более чем 57% от исторического максимума в ноябре 2021 года.

Колебания цены биткоина за 12 месяцев. Данные: Сoinmarketcap.com

В свою очередь цена Ethereum также выросла 10 апреля и приблизилась к уровню 2 000 долларов впервые с августа 2022 года.

Как пишет MarketWatch, на повышение курса биткоина повлияло то, что некоторые поклонники отрасли рекламировали этот актив в качестве потенциальной "безопасной гавани", как золото. По словам соучредителя ProChain Capital Дэвида Тавила, некоторые инвесторы, возможно, начали рассматривать биткоин как убежище от банковского кризиса и рецессии, а не как спекулятивный актив.