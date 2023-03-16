Отток денег из банков в крипто сектор: чем вызваны последние всплески цен на криптовалюту и закрытие отдельных банков в Америке

Банкротство банков в Америке в марте 2023 года и рост стоимости криптовалют за время выхода этих новостей тесно связаны.

Так, отток денег из банков в крипто сектор очевиден, ведь многие захотят перевести деньги либо в USDT, либо в кэши, для чего будут переводить средства с депозитных счетов. В то же время можем наблюдать высокий спрос на услуги старейших банков США. Расчет будет на то, что им сложнее лопнуть. Ожидается, что тенденция сохранится, пока вкладчики не увидят возврата средств. Ведь обещают, что все вкладчики Signature Bank и Silicon Valley Bank будут восстановлены, и "налогоплательщик не несет никаких убытков".

Отметим, что значительное влияние на крипторинок имеет статистика из США по рынку труда, инфляции и решения по процентной ставке. Также важны вопросы регулирования крипторинка по всему миру и дела о мошенничестве. В последнее время сильнейшие ценовые скачки были зафиксированы именно по этим поводам. А вот вербальные драйверы, или увеличение количества принимающих криптовалюты компаний - уже неактуальная информационная ссылка.

Последние ценовые всплески были вызваны именно статистикой и, конечно, закрытием отдельных банков в Америке. При этом отметим, что мы не видим рисков для крипто индустрии, поскольку закрытие банков связано с их неспособностью адаптироваться к новым рынкам. Эти банки кредитовали стартапы, размещали депозиты в криптовалюте и занимались крипто кредитованием. Очевидно, что сильных специалистов в этих областях не хватит еще в предстоящие 3-5 лет. И всем придется учиться, чтобы связь банков и крипт промышленности налаживалась.

Более высокая, чем обычно, волатильность рынка повлияла как на быков, так и на медведей, поскольку с начала торговой недели фьючерсы на криптовалюту достигли 300 миллионов долларов при ликвидации. Ликвидация означает, что биржа принудительно закрывает позицию трейдера с кредитным плечом из-за частичной или полной потери начальной маржи трейдера. Это происходит, когда трейдер не может выполнить маржинальные требования для позиции с кредитным плечом (недостаточно средств, чтобы держать сделку открытой). Большая ликвидация может указывать на локальную вершину или основание крутого ценового движения, что может позволить трейдерам соответствующим образом позиционировать себя.

Во вторник, 14 марта, биткойн и эфир ненадолго превысили 26 000 и 1770 долларов соответственно, поскольку инвесторы отмахнулись от долгосрочных последствий регулятивного ограничения банков, дружественных к криптовалюте, а данные индекса потребительских цен (ИПЦ) США указали на замедление.

Но эйфория была недолгой, поскольку оба основных токена упали на 5% по сравнению с максимумами вторника, прежде чем постепенно стабилизироваться. В азиатские утренние часы в среду биткойн торговался чуть менее 25 000 долларов, а эфир торговался чуть выше 1700 долларов.

Из-за волатильности фьючерсы на биткойны на сумму более 140 миллионов долларов и фьючерсы на эфир на 80 миллионов долларов понесли убытки. Из них 58% убытков по фьючерсам пришлись на короткие позиции, либо ставки на рост цен, а остальные пришлись на длинные позиции, либо ставки на рост цен, что означает, что как продавцы коротких, так и длинные трейдеры пострадали почти одинаково.

Прогноз по крипторинку на ближайшее время оптимистичен – мы ждем новых ценовых максимумов. Для Биткоина это уровень 30 тысяч долларов США за монету. В среднесрочной перспективе цены продолжат торговаться в боковике, поскольку все финансовые инструменты пока не имеют однозначного тренда по росту или падению. Это касается валют в первую очередь и индексов, акций во вторую очередь.

Инвесторы должны знать свою тактику и придерживаться ее, несмотря на происходящие в индустрии события. Каждый инвестор должен знать свои ориентиры, прежде чем инвестировать и ждать какого-нибудь решения цены. Сначала прогноз и ориентир по цене, а уже перевод денег и покупка криптовалют. Советы и рекомендации гражданам, которые рассматривают криптовалюту посредством инвестиции заключаются в том, что сначала нужно изучить инвестиции как профессию, а затем вкладывать деньги куда угодно.