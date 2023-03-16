Відтік грошей з банків у крипто сектор: чим викликані останні цінові сплески на криптовалюту та закриття окремих банків в Америці

Банкрутство банків в Америці у березні 2023 року та зростання вартості криптовалют за час виходу цих новин тісно пов'язані між собою.

Так, відтік грошей з банків у крипто сектор очевидний, адже багато хто захоче перевести гроші або в USDT, або в кеші, для чого переводитимуть кошти з депозитних рахунків. У той же час можемо спостерігати високий попит на послуги найстаріших банків США. Розрахунок буде на те, що їм складніше луснути. Очікується, що тенденція збережеться доти, доки вкладники не побачать повернення коштів. Адже обіцяють, що всі вкладники Signature Bank та Silicon Valley Bank будуть відновлені, і "платник податків не зазнає жодних збитків".

Зазначимо, що значний вплив на крипторинок має статистика зі США щодо ринку праці, інфляції та рішення щодо процентної ставки. Також важливими є питання регулювання крипторинка по всьому світу та справи про шахрайство. Останнім часом найсильніші цінові стрибки було зафіксовано саме з цих приводів. А ось вербальні драйвери, або збільшення кількості компаній, які приймають криптовалюти - вже неактуальне інформаційне посилання.

Останні цінові сплески були викликані саме статистикою і, звичайно, закриттям окремих банків в Америці. При цьому зазначимо, що ми не бачимо ризиків для крипто індустрії, оскільки закриття банків пов'язане з їхньою нездатністю адаптуватися до нових ринків. Ці банки кредитували стартапи, розміщували депозити в криптовалюті, та займалися крипто кредитуванням. Очевидно, що сильних фахівців у цих областях не вистачатиме ще у майбутні 3-5 років. І всім доведеться вчитися, щоб зв'язок банків та крипто промисловості налагоджувався.

Вища, ніж зазвичай, волатильність ринку вплинула як на бугаїв, так і на ведмедів, оскільки з початку торговельного тижня ф'ючерси на криптовалюту сягнули 300 мільйонів доларів при ліквідації. Ліквідація означає, що біржа примусово закриває позицію трейдера з кредитним плечем через часткову або повну втрату початкової маржі трейдера. Це відбувається, коли трейдер не може виконати маржинальні вимоги для позиції з кредитним плечем (не має достатньо коштів, щоб тримати угоду відкритою). Велика ліквідація може вказувати на локальну вершину або основу крутого цінового руху, що може дозволити трейдерам відповідним чином позиціонувати себе.

У вівторок, 14 березня, біткойн та ефір ненадовго перевищили 26 000 і 1770 доларів відповідно, оскільки інвестори відмахнулися від довгострокових наслідків регулятивного обмеження банків, дружніх до криптовалюти, а дані індексу споживчих цін (ІСЦ) США вказали на сповільнення.

Але ейфорія була недовгою, оскільки обидва основні токені впали на 5% порівняно з максимумами вівторка, перш ніж поступово стабілізуватися. В азіатські ранкові години в середу біткойн торгувався трохи менше 25 000 доларів, а ефір торгувався трохи вище 1700 доларів.

Через волатильність ф'ючерси на біткойни на суму понад 140 мільйонів доларів і ф'ючерси на ефір на 80 мільйонів доларів зазнали збитків. З них 58% збитків за ф'ючерсами припали на короткі позиції, або ставки на зростання цін, а решта припала на довгі позиції, або ставки на зростання цін, що означає, що як продавці коротких, так і довгі трейдери постраждали майже однаково.

Прогноз щодо крипторинку на найближчий час оптимістичний – ми чекаємо на нові цінові максимуми. Для Біткоїна це рівень 30 тисяч доларів США за монету. У середньостроковій перспективі ціни продовжать торгуватися в боковику, оскільки всі фінансові інструменти поки що не мають однозначного тренду на зростання або падіння. Це стосується валют насамперед і індексів, акцій у другу чергу.

Інвестори повинні знати свою тактику і дотримуватись її, незважаючи на події, що відбуваються в індустрії. Кожен інвестор повинен знати свої орієнтири, перш ніж інвестувати і чекати на якусь розв'язку ціни. Спочатку прогноз та орієнтир за ціною, а потім уже переказ грошей та купівля криптовалют. Поради та рекомендації громадянам, які розглядають криптовалюту у вигляді інвестиції полягають у тому, що спочатку потрібно вивчити інвестиції як професію, а потім вкладати гроші будь-куди.