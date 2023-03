Через крах Silicon Valley Bank світові фінансові акції втратили 465 мільярдів доларів

За останні два дні світовий фінансовий сектор втратив 465 мільярдів доларів, оскільки інвестори скоротили вкладення від по всьому світу внаслідок краху Silicon Valley Bank.

Як повідомляє Bloomberg, найвідчутніше збитки зросли у вівторок, а індекс MSCI Asia Pacific Financials Index впав на 3,1% до найнижчого рівня з 29 листопада. Mitsubishi UFJ Financial Group Inc. знизився на 8,6% в Японії, тоді як південнокорейська Hana Financial Group Inc. впала на 3,9%, а австралійська ANZ Group Holdings Ltd. втратила 1,5%.

"Фінансові ринки ходять на яєчній шкаралупі. Нам справді потрібно точно знати, який вплив це може мати на більш широкий ринок", - сказав Джон Вудс, головний інвестиційний директор Credit Suisse Group AG.

Загальна ринкова вартість компаній, які входять до MSCI World Financials Index та MSCI EM Financials Index, з п’ятниці впала приблизно на 465 мільярдів доларів. Одними з найбільш постраждалих є регіональні банки США. Їхній індекс KBW зазнав найрізкішого падіння впав з червня 2020 року і склав 7,7%.

У виданні очікують, що Федеральна резервна система США утримає підвищення ставок, аби нівелювати потрясіння в банківській системі.

Попри те, що вчора Федеральна резервна система та Міністерство фінансів США оголосили про введення надзвичайних заходів, спрямованих на мінімізацію негативного впливу на банківську систему після краху Silicon Valley Bank, акції провідних банків все одно почали падати.

Президент США Джо Байден заявив, що американці можуть бути спокійні у надійності і безпеці банківської системи, адже адміністрація вжила заходів, щоб зменшити негативний вплив на систему після краху Silicon Valley Bank.