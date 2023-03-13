Байден заявив, що після краху Silicon Valley Bank банківська система США в безпеці

Президент США Джо Байден у понеділок заявив, що американці можуть бути спокійні у надійності і безпеці банківської системи, адже адміністрація вжила заходів, щоб зменшити негативний вплив на систему після краху Silicon Valley Bank.

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Байден доручив своїй команді захистити депозити американських громадян і малий бізнес, пише NBCnews.

"Американці можуть бути впевнені, що наша банківська система безпечна. Ваші депозити в безпеці. Також запевняю, що ми не зупинимося на цьому — ми зробимо все, що потрібно", — сказав він.

Президент наголосив, що керівництво SVB і Signature Bank, другого інституту, який був включений до плану, буде звільнено. Він закликав розібратися у причинах які призвели до другого за величиною банкрутства банку у США та притягнути винних до відповідальності.

"У моїй адміністрації ніхто не стоїть вище закону. І, нарешті, я повинен зменшити ризик того, що це повториться", - сказав Байден і наголосив, що звернеться до Конгресу та банківських регуляторів з проханням посилити правила для банків, щоб зменшити ймовірність таких ситуацій у майбутньому.

Silicon Valley Bank був 16-м по величині банком країни, на рахунках якого було 209 мільярдів доларів активів і понад 175 мільярдів доларів депозитів.

Байден зазначив, що Казначейство США, Федеральна резервна система та Федеральна корпорація страхування зробили все можливе, аби вкладники не відчули жодних збитків і змогли отримати свої гроші вже з 13 березня.

Проблеми в Silicon Valley Bank (Банку Кремнієвої долини) назрівали вже більше року. Він був одним із ключових кредиторів для технологічних стартапів.

На тлі краху SVB ціна нафти Brent вперше з 10 січня впала нижче 79 доларів за барель.