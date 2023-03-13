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Байден заявил, что после крушения Silicon Valley Bank банковская система США в безопасности
Президент США Джо Байден в понедельник заявил, что американцы могут быть спокойны в надежности и безопасности банковской системы, ведь администрация приняла меры, чтобы снизить негативное влияние на систему после краха Silicon Valley Bank.
Байден поручил своей команде защитить депозиты американских граждан и малый бизнес.
"Американцы могут быть уверены, что наша банковская система неопасна. Ваши депозиты в безопасности. Также уверяю, что мы не остановимся на этом – мы сделаем все, что нужно", – сказал он.
Президент подчеркнул, что руководство SVB и Signature Bank, второго института, включенного в план, будет уволено. Он призвал разобраться в причинах приведших ко второму по величине банкротству банка в США и привлечь виновных к ответственности.Подписывайтесь на наш Telegram канал
"В моей администрации никто не стоит выше закона. И, наконец, я должен уменьшить риск того, что это повторится", - сказал Байден и подчеркнул, что обратится в Конгресс и банковские регуляторы с просьбой ужесточить правила для банков, чтобы уменьшить вероятность таких ситуаций. в будущем.
Silicon Valley Bank был 16-м по величине банком страны, на счетах которого было 209 миллиардов долларов активов и свыше 175 миллиардов долларов депозитов.
Байден отметил, что Казначейство США, Федеральная резервная система и Федеральная корпорация страхования сделали все возможное, чтобы вкладчики не почувствовали никакого ущерба и смогли получить свои деньги уже с 13 марта.
Проблемы в Silicon Valley Bank (Банк Кремниевой долины) назревали уже больше года. Он являлся одним из ключевых кредиторов для технологических стартапов.
На фоне краха SVB цена нефти Brent впервые с 10 января упала ниже 79 долларов за баррель.