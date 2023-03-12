Последствия краха Silicon Valley Bank будут ощутимы по всему миру, - Bloomberg

Банкротство Silicon Valley Bank (SVB) в США может иметь отрицательные последствия для технологической индустрии по всему миру.

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Об этом пишет Bloomberg.

Отмечается, что основатели стартапов во многих странах мира паникуют из-за доступа к деньгам и оплате труда работников. Опасения уже достигли Канады, Индии и Китая.

В Великобритании подразделение SVB должно быть признанным неплатежеспособным в понедельник, 13 марта. Он уже прекратил торговлю и больше не принимает новых клиентов. В субботу руководители примерно 180 технологических компаний направили письмо с призывом к министру финансов Великобритании Джереми Ханту немедленно вмешаться в ситуацию.

"Этот кризис начнется в понедельник, поэтому мы призываем вас предотвратить его сейчас", — заявили основатели и главные исполнительные директора британских стартапов в письме Ханту.

В субботу утром Хант побеседовал с главой Банка Англии о ситуации, а позже в тот же день министр финансов провел круглый стол с пострадавшими компаниями.

Также Министерство финансов Великобритании начало опрос стартапов, спрашивая, сколько они имеют на депозитах, их приблизительные расходы наличных денег и их доступ к банковским услугам в SVB и за его пределами.

Тоби Мазер, генеральный директор британского стартапа образовательного программного обеспечения Lingumi, имеет 85% средств своей компании в SVB.

"Для нас это жизнь или смерть. Раньше эти вещи казались такими обыденными", - сказал он.

Джек О'Мира, основатель лондонского геномного стартапа Ocher Bio, провел выходные, безуспешно пытаясь вывести депозиты из SVB.

"Если не будет вмешательства, – сказал он, – это действительно может уничтожить поколение предпринимательских компаний".

Как и в США, некоторые депозиты SVB в Великобритании застрахованы, но пока неясно, когда эти средства будут выплачены. Более серьезное беспокойство среди владельцев стартапов вызывает то, что банкротство SVB приведет к ограничению будущего финансирования венчурного капитала в Великобритании, где бизнес и так одолевает последствия Brexit.

Александр Фицджеральд, основатель широкополосного стартапа Cuckoo и бывший чиновник казначейства, отметил, что финансы британских стартапов уже истощены из-за замедления рынка венчурного финансирования. "Британские стартапы нуждаются в быстром вмешательстве Министерства финансов", — сказал он.

Учредители предупреждают, что крах банка может уничтожить стартапы во всем мире без вмешательства правительства. Совместное предприятие SVB в Китае, SPD Silicon Valley Bank. Co., стремилось сразу успокоить местных клиентов, напомнив им, что операции были независимыми и стабильными.

Азиатские технические лидеры также пытаются оценить потенциальные последствия. "Нельзя недооценивать влияние инцидента SVB на технологическую отрасль", - заявили аналитики из China International Capital Corp.

По их словам, депозиты имеют решающее значение для технологических стартапов, поскольку они обычно требуют много наличных денег для оплаты значительных расходов, включая расходы на исследования и разработки и зарплату персонала.

"Если эти денежные депозиты наконец-то придется обесценить в процессе банкротства или реструктуризации, некоторые технологические фирмы могут столкнуться с нехваткой оборотных средств. Не стоит исключать риски банкротства", - сказали они.

В Канаде подразделение финансовой группы SVB в этой стране сообщило о 435 канадских долларов (314 миллионов долларов) обеспеченных ссуд в прошлом году, что вдвое превышает 212 миллионов канадских долларов годом ранее. Согласно предварительному заявлению банка, его клиентами являются поставщик программного обеспечения для электронной коммерции Shopify Inc. и фармацевтическая компания HLS Therapeutics Inc.

Базирующаяся в Торонто рекламно-техническая компания AcuityAds Holdings Inc, имеющая 55 миллионов долларов на депозитах в SVB, что составляет более 90% ее наличности, заявила, что прекращает торговлю своими акциями, ссылаясь на банкротство Silicon Valley Bank.

"Последствия банкротства SVB, вероятно, будут продолжаться довольно долго. Многие основатели и сотрудники стартапов сейчас сталкиваются с неопределенным будущим, а крах банка может иметь далеко идущие последствия для технологической индустрии в целом. Полный объем ущерба, нанесенного банкротством SVB, еще предстоит выяснить, но очевидно, что последствия будут ощутимы по всему миру", - резюмирует Bloomberg.

Отметим, Silicon Valley Bank ("Банк Кремниевой долины"), расположенный в Калифорнии в США, – один из ключевых кредиторов для технологических стартапов .

Он был 16 по величине в США на конец прошлого года с активами около 209 миллиардов долларов.

Банковские регуляторы Калифорнии закрыли Silicon Valley Bank в пятницу и назначили Федеральную корпорацию страхования вкладов (FDIC) распорядителем для дальнейшего распоряжения его активами.

В настоящее время миллиардер Илон Маск заявил, что он готов рассмотреть варианты покупки Silicon Valley Bank (SVB), банкротство которого стало крупнейшим в США после кризиса 2008 года.