Наслідки краху Silicon Valley Bank будуть відчутні в усьому світі, - Bloomberg

Банкрутство Silicon Valley Bank (SVB) у США може мати негативні наслідки для технологічної індустрії по всьому світу.

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Про це пише Bloomberg.

Зазначається, що засновники стартапів у багатьох країнах світу панікують щодо доступу до грошей і оплати праці працівників. Побоювання вже досягли Канади, Індії та Китаю. У Великобританії підрозділ SVB має бути визнаним неплатоспроможним у понеділок, 13 березня. Він уже припинив торгівлю та більше не приймає нових клієнтів. У суботу керівники приблизно 180 технологічних компаній надіслали листа із закликом до міністра фінансів Великобританії Джеремі Ханта негайно втрутитися у ситуацію.

"Ця криза почнеться в понеділок, тому ми закликаємо вас запобігти їй зараз", — заявили засновники та головні виконавчі директори британських стартапів у листі Ханту.

У суботу вранці Хант поговорив з головою Банку Англії про ситуацію, а пізніше в той же день міністр фінансів провів круглий стіл із постраждалими компаніями.

Також Міністерство фінансів Великобританії почало агітацію стартапів, запитуючи, скільки вони мають на депозитах, їхні приблизні витрати готівки та їхній доступ до банківських послуг у SVB і за його межами.

Тобі Мазер, генеральний директор британського стартапу освітнього програмного забезпечення Lingumi, має 85% коштів своєї компанії в SVB.

"Для нас це життя чи смерть. Раніше ці речі здавалися такими буденними", - сказав він.

Джек О'Міра, засновник лондонського геномного стартапу Ocher Bio, провів вихідні, безуспішно намагаючись вивести депозити з SVB.

"Якщо не буде втручання, — сказав він, — це дійсно може знищити покоління підприємницьких компаній".

Як і в США, деякі депозити SVB у Великій Британії застраховані, але поки незрозуміло, коли ці кошти будуть виплачені. Більш серйозне занепокоєння серед власників стартапів викликає те, що банкрутство SVB призведе до обмеження майбутнього фінансування венчурного капіталу у Великій Британії, де бізнес і так долає наслідки Brexit .

Олександр Фіцджеральд, засновник широкосмугового стартапу Cuckoo і колишній чиновник казначейства, зазначив, що фінанси британських стартапів вже виснажені через уповільнення ринку венчурного фінансування."Британські стартапи потребують швидкого втручання Міністерства фінансів", — сказав він.

Як зазначає видання, це лише початок, адже SVB також малафіліїв Китаї, Данії, Німеччині, Індії, Ізраїлі та Швеції.Засновники попереджають, що крах банку може знищити стартапи в усьому світі без втручання уряду.Спільне підприємство SVB у Китаї,SPD Silicon Valley Bank Co.,прагнуло відразу заспокоїтимісцевих клієнтів, нагадавши їм, що операції були незалежними та стабільними.

Азійські технічні лідери також намагаються оцінити потенційні наслідки. "Не можна недооцінювати вплив інциденту SVB на технологічну галузь", — заявили аналітики з China International Capital Corp.

За їх словами, депозити мають вирішальне значення для технологічних стартапів, оскільки вони зазвичай потребують багато готівки для оплати значних витрат, включаючи витрати на дослідження та розробки та зарплату персоналу.

"Якщо ці грошові депозити нарешті доведеться знецінити в процесі банкрутства або реструктуризації, деякі технологічні фірми можуть зіткнутися з нестачею обігових коштів. Не варто виключати ризики банкрутства", — сказали вони.

У Канаді підрозділ фінансової групи SVB у цій країні повідомив про 435 канадських доларів (314 мільйонів доларів) забезпечених позик минулого року, що вдвічі перевищує 212 мільйонів канадських доларів роком раніше, як показують нормативні документи. Згідно з попередньою заявою банку, його клієнтами є постачальник програмного забезпечення для електронної комерції Shopify Inc. і фармацевтична компанія HLS Therapeutics Inc.

Рекламно-технічна компанія AcuityAds Holdings Inc, що базується в Торонто , оголосила в суботу, що має 55 мільйонів доларів на депозитах у SVB, що становить понад 90% її готівки. Наразі фірма припинила торгівлю своїми акціями, посилаючись на банкрутство Silicon Valley Bank.

"Наслідки банкрутства SVB, ймовірно, триватимуть досить довго. Багато засновників і співробітників стартапів зараз стикаються з невизначеним майбутнім, а крах банку може мати далекосяжні наслідки для технологічної індустрії в цілому. Повний обсяг збитків, завданих банкрутством SVB, ще належить з'ясувати, але очевидно, що наслідки будуть відчутні в усьому світі", - резюмує Bloomberg.

Зазначимо, Silicon Valley Bank ("Банк Кремнієвої долини"), розташований у Каліфорнії в США, - один із ключових кредиторів для технологічних стартапів.

Він був 16-м за величиною в США на кінець минулого року з активами близько 209 мільярдів доларів.

Банківські регулятори Каліфорнії закрили Silicon Valley Bank, у п’ятницю та призначили Федеральну корпорацію страхування вкладів (FDIC) розпорядником для подальшого розпорядження його активами.

Наразі мільярдер Ілон Маск заявив, що він готовий розглянути варіанти купівлі Silicon Valley Bank (SVB), банкрутство якого стало найбільшим у США після кризи 2008 року.