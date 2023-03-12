В США визнано неплатоспроможним банк із топ -20 – це найбільше банкрутство з часів фінансової кризи 2008 року

Знакова подія на банківському ринку США.

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10 березня Фінансовий регулятор штату Каліфорнія – управління фінансового захисту та інновацій (DFPI) – визнав неплатоспроможним Silicon Valley Bank (SVB) через втрату капіталу та проблеми з ліквідністю. SVB займав 16 місце за активами (209 млрд. дол. на кінець 2022 року), і його банкрутство стало найбільшим із часів світової фінансової кризи 2008 рокв, коли з ринку було виведено Washington mutual bank (307 млрд .дол. за активами). З тих пір засади банківського регулювання і нагляду було значно посилено. Це стало першим банкрутством банку у США з 2020 року.

SVB був банком - піонером, заснованим у 1983 році, що спеціалізувався на фінансуванні технологічних стартапів у Кремнієвій долині. Останні роки, сприятливі для фінансових ринків і технологічного сектору, він швидко розвивався: з 2018 року його вартість зросла у четверо до 40 млрд. дол., серед акціонерів були найбільші інвестиційні компанії США (BlackRock, Vanguard, JP Morgan Chase та ін.

Проблеми банку посилились через турбулентність у ITC секторі (просідання вартості акцій технологічних компаній, падіння вартості крипто-активів та знакові крипто-банкрутства, відтік венчурних та інших коштів з ринку технологічних стартапів) та політику агресивного підняття ставки ФРС задля боротьби з інфляцією. Останнє піднімало вартість запозичень та вимивала капітал банку, який він намагався залучити аби покрити відплив коштів.

Зараз SVB переданий Федеральному управлінню зі страхування вкладів (FDIC), який і буде вирішувати подальшу долю банку (продажу повністю, по частинам, приєднання до іншого банку, ліквідація). Проблеми для вкладників, інвесторів банку і загалом технологічного сектору посилюються тим, що 89% із 175 млрд. дол. вкладів в ньому виходили за рамки лімітів і не були застраховані FDIC.

Само по собі банкрутство такого великого банку посилило ризики для банківського сектору, який за оцінками Reuters за останні 2 дні втратив 100 млрд. дол у просіданні вартості акцій у США, 50 млрд. дол. у ЄС. Є справедливі побоювання, що на тлі продовження жорсткої монетарної політики та падіння вартості банків розпочнеться ефект доміно із банкрутствами, насамперед, невеликих за розмірами фінансових установ, які зав’язані на тек-індустрії.

Ще одне гучне банкрутство додає песимізму і самому технологічному сектору, в тому числі крипто-ринку. Зокрема, на тлі новин із крахом SVB втратив прив’язку до долара найбільш популярний стейбл-коін USDC, який просів на 10%. Останніми днями втратили 10-15% своєї вартості усі найбільш капіталізовані крипто-валюти.

Головний висновок по ситуації із SVB в тому, що попри оптимізм на початку року складні часи для фінансових ринків і економік через подорожчання вартості грошей ще не закінчились, а негативний сценарій із можливою кризою у провідних економіках не зійшов з порядку денного. Будемо спостерігати за реакцією ФРС та інших головних фінансових регуляторів світу.