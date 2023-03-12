В США признано неплатежеспособным банк из топ-20 – это крупнейшее банкротство со времен финансового кризиса 2008 года

Знаковое событие на банковском рынке США.

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10 марта Финансовый регулятор штата Калифорния – управление финансовой защиты и инноваций ( DFPI ) – признал неплатежеспособным Silicon Valley Bank ( SVB ) из-за потери капитала и проблем с ликвидностью. SVB занимал 16 место по активам (209 млрд. долл. на конец 2022 года), и его банкротство стало крупнейшим со времен мирового финансового кризиса 2008 года, когда с рынка был выведен Washington mutual bank (307 млрд.долл. по активам). С тех пор основы банковского регулирования и надзора были значительно усилены. Это стало первым банкротством банка в США с 2020 года.

SVB был банком – пионером, основанным в 1983 году, специализировавшимся на финансировании технологических стартапов в Кремниевой долине. Последние годы, благоприятные для финансовых рынков и технологического сектора, он быстро развивался: с 2018 года его стоимость выросла в четверо до 40 млрд долл., среди акционеров были крупнейшие инвестиционные компании США ( BlackRock , Vanguard , JP Morgan Chase и т.д.

Проблемы банка усугубились из-за турбулентности в ITC секторе (проседания стоимости акций технологических компаний, падения стоимости крипто-активов и знаковых крипто-банкротств, отток венчурных и других средств с рынка технологических стартапов) и политики агрессивного поднятия ставки ФРС для борьбы с инфляцией. Последнее поднимало стоимость заимствований и вымывало капитал банка, который он пытался привлечь, чтобы покрыть отток средств.

Сейчас SVB передан Федеральному управлению по страхованию вкладов (FDIC), который и будет решать дальнейшую судьбу банка (продажи полностью, по частям, присоединение к другому банку, ликвидация). Проблемы для вкладчиков, инвесторов банка и в целом технологического сектора усугубляются тем, что 89% из 175 млрд. дол. вкладов в нем выходили за рамки лимитов и не были застрахованы FDIC .

Само по себе банкротство столь крупного банка усилило риски для банковского сектора, который по оценкам Reuters за последние 2 дня потерял 100 млрд. долл. в проседании стоимости акций в США, 50 млрд. дол. в ЕС. Есть справедливые опасения, что на фоне продолжения жесткой монетарной политики и падения стоимости банков начнется эффект домино с банкротствами, в первую очередь, небольших по размерам финансовых учреждений, связанных с тек-индустрией.

Еще одно громкое банкротство придает пессимизма и самому технологическому сектору, в том числе крипто-рынку. В частности, на фоне новостей с крахом SVB потерял привязку к доллару наиболее популярный стейбл-коин USDC , просевший на 10%. В последние дни потеряли 10-15% своей стоимости все наиболее капитализированные крипто-валюты.

Главный вывод из ситуации с SVB в том, что, несмотря на оптимизм в начале года, сложные времена для финансовых рынков и экономик из-за подорожания стоимости денег еще не закончились, а негативный сценарий с возможным кризисом в ведущих экономиках не сошел с повестки дня. Будем наблюдать за реакцией ФРС и других основных финансовых регуляторов мира.