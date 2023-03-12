Маск не виключає, що може купити збанкрутілий американський банк SVB

Мільярдер Ілон Маск заявив, що він готовий розглянути варіанти купівлі Silicon Valley Bank (SVB), банкрутство якого стало найбільшим у США після кризи 2008 року, адже фінустанова була однією із ключових кредиторів для технологічних стартапів, розташований у Каліфорнії.

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Про це бізнесмен повідомив в своєму Twitter.

В соціальній мережі співзасновник і генеральний директор американського глобального виробника ігрового обладнання Razer Мін-Лян Тан запропонував Маску перетворити збанкрутілий банк на цифровий банк.

"Я думаю, що Twitter повинен купити SVB і стати цифровим банком", — написав він у Twitter. На це власник Twitter Ілон Маск відповів: "Я відкритий для цієї ідеї".

Маск, який також є засновником Tesla Inc. і SpaceX, купив Twitter за $44 млрд, щоб "забезпечити святість свободи слова". Однак з Маском Twitter перестав боротися з пропагандою. Крім того, основні рекламодавці Twitter скоротили витрати на 42% після приходу Маска.