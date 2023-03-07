Ілон Маск перестав боротись з пропагандою в Twitter, - ЗМІ

Після того, як Twitter очолив Ілон Маск, проплачена пропаганда поширюється на цій соціальній платформі практично без жодних перешкод.

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Про це повідомляє ВВС.

Зазначається, що основна причина полягає в тому, що у Twitter майже не залишилося співробітників, які б займалися модерацією.

Як розповіли виданню десятки колишніх співробітників Twitter, за останні місяці в соцмережі помітно почастішали випадки агресивної риторики, розпалювання ненависті, а також стало набагато більше пропаганди та інформаційних маніпуляцій від агентів іноземних держав.

Інженер, який працював у Twitter, сказав, що "зараз ніхто не займається" цим видом роботи, порівнявши платформу з будівлею, яка зовні здається гарною, але всередині "горить".

"З команди пішли кілька ключових експертів, які займалися конкретними регіонами – так званими суб'єктами загрози – від Росії до Китаю", – пояснює колишній експерт Twitter.

Зазначимо, у Twitter почали працювати доповнені правила щодо "насильницьких висловлювань". Тепер у соцмережі заборонено "бажати зла".

Нагадаємо, що Ілон Маск після придбання Twitter у жовтні 2022 року почав масштабні скорочення в компанії. Коли він очолив платформу, там працювали 7500 людей, тоді як зараз — менше 2000.

Крім того, Маск наказав співробітникам Twitter знайти можливість економити понад 1 млрд доларів щорічних витрат. Це планувалося зробити, зокрема, за рахунок скорочення хмарних сервісів і додаткового серверного простору.