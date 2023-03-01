У Twitter посилили правила щодо насильницьких висловлювань: що заборонено

У Twitter почали працювати доповнені правила щодо "насильницьких висловлювань". Тепер у соцмережі заборонено "бажати зла".

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Про це повідомляє пресслужба Twitter.

Зазначимо, це перше посилення правил за директорства Ілона Маска.

Користувачам тепер заборонено "бажати зла" та висловлювати подібні почуття.

"Це включає (але не обмежується цим) побажання смерті, страждання від хвороб, трагічних подій або інших фізично шкідливих наслідків", — йдеться у повідомлені.

Крім цього, погрожувати тепер не можна цивільним будинкам і прихисткам, а також інфраструктурі, яка має важливе значення для повсякденної, громадської чи ділової діяльності.

За порушення нових правил користувачів можуть заблокувати або змусити видалити твіт.

Нагадаємо, що Ілон Маск після придбання Twitter у жовтні 2022 року почав масштабні скорочення в компанії. Коли він очолив платформу, там працювали 7500 людей, тоді як зараз — менше 2000.

Reuters повідомляло, що Маск наказав співробітникам Twitter знайти можливість економити понад 1 млрд доларів щорічних витрат. Це планувалося зробити, зокрема, за рахунок скорочення хмарних сервісів і додаткового серверного простору.

Ілон Маск заявляв, що що покине посаду виконавчого директора Twitter Inc, коли знайде заміну, але все одно керуватиме деякими ключовими підрозділами платформи соціальних мереж.