Маск піде у відставку з поста гендиректора Twitter, коли знайде наступника

Мільярдер Ілон Маск заявив у вівторок, що покине посаду виконавчого директора Twitter Inc, коли знайде заміну, але все одно керуватиме деякими ключовими підрозділами платформи соціальних мереж.

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Про це пише Reuters.

"Я піду у відставку з посади генерального директора, як тільки знайду когось достатньо дурного, щоб взятися за цю роботу! Після цього я просто буду керувати командами програмного забезпечення та серверів", — написав Маск у Twitter.

Це перший випадок, коли Маск згадав про відставку з посади керівника платформи соціальних мереж після того, як користувачі Twitter проголосували за його відставку в опитуванні, яке мільярдер запустив у неділю ввечері.

Під час опитування 57,5% із близько 17,5 мільйонів людей проголосували "за". У неділю Маск заявив, що погодиться з результатами. Він не назвав часові рамки, коли він піде у відставку, і не названо наступника.

Результати опитування завершили бурхливий тиждень, який включав зміни в політику конфіденційності Twitter і призупинення - і відновлення - облікових записів журналістів, що викликало засудження з боку новинних організацій, правозахисних груп і офіційних осіб по всій Європі.

Заклики Волл-стріт до Маска піти у відставку зростали тижнями, і нещодавно навіть представники Tesla поставили під сумнів його увагу до платформи соціальних мереж і те, як це може відвернути його від керування виробником електромобілів.

Сам Маск сказав, що у нього занадто багато на тарілці, і що він буде шукати генерального директора Twitter. Однак у неділю він сказав, що наступника немає і що "нікому не потрібна робота, яка може фактично підтримувати Twitter".

Нагадаємо, Ілон Маск у своєму першому зверненні до співробітників Twitter після покупки компанії за 44 млрд доларів заявив про можливе банкрутство, якщо соціальна мережа не почне приносити більше грошей.

При цьому Маск вчиняє "небезпечні дії" щодо бренду, зокрема, відновлення в односторонньому порядку заборонених облікових записів, як-от акаунт колишнього президента США Дональда Трампа.

Зазначимо, сотні співробітників Twitter Inc вирішили звільнитися після того, як новий власник компанії Ілон Маск запровадив більш жорсткі умови праці.

Також майже всі великі світові бренди тимчасово відмовилися від розміщення реклами у Twitter,після того, як власником соцмережі став Маск.