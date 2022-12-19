Більшість користувачів Twitter проголосували за звільнення Маска з посади голови компанії

У понеділок, 19 грудня, більшість користувачів Twitter Inc., які взяли участь в ініційованому Ілоном Маском опитуванні , проголосували за його звільнення з посади голови компанії. Загалом в опитуванні взяли участь 17,5 млн користувачів. 57% із них висловилися за відставку Маска, 43% – проти.

Ми продовжуємо воювати з окупантом на інформаційному фронті, надаючи виключно перевірену інформацію та аналітику. Війна позбавила нас можливості заробляти, просимо Вашої підтримки. Підтримати delo.ua

Втім, це не значить, що той піде у відставку насправді. Маск тільки пообіцяв керуватись результатами опитування. І це при тому, що Маск очолює Twitter трохи більше семи тижнів, і цей період для компанії був досить неспокійним.

"Як-то кажуть, будьте обережні зі своїми бажаннями, вони можуть здійснитися", – написав він, запустивши опитування.

Нагадаємо, нещодавно Twitter призупинив облікові записи кількох відомих журналістів, які нещодавно писали про його нового власника Ілона Маска. Мільярдер пояснив це тим, що правила соціальної мережі забороняють публікацію особистої інформації.

Однак, незабаром Маск їхні облікові записи відновив. Перевірка Reuters також показала, що призупинені облікові записи, серед яких були журналісти New York Times, CNN і Washington Post, були відновлені.