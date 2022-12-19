Большинство пользователей Twitter проголосовали за увольнение Маска с должности главы компании

В понедельник, 19 декабря, большинство пользователей Twitter Inc., принявших участие в инициированном Илоном Маском опросе , проголосовали за его увольнение с должности главы компании. Всего в опросе приняло участие 17,5 млн пользователей. 57% из них высказались за отставку Маска, 43% – против.

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Впрочем, это не значит, что тот уйдет на самом деле. Маск только пообещал руководствоваться результатами опроса. И это при том, что Маск возглавляет Twitter чуть больше семи недель, и этот период для компании был достаточно беспокоен.

"Как говорят, будьте осторожны со своими желаниями, они могут осуществиться", - написал он, запустив опрос.

Напомним, недавно Twitter приостановил учетные записи нескольких известных журналистов, недавно писавших о его новом владельце Маске. Миллиардер объяснил это тем, что правила социальной сети запрещают публикацию личной информации.

Однако вскоре Маск их учетные записи восстановил. Проверка Reuters также показала, что приостановленные аккаунты, среди которых были журналисты New York Times, CNN и Washington Post, были возобновлены.