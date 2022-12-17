Маск відновлює акаунти журналістів у Twitter, оскільки це викликало негативну реакцію

Новий власник Twitter Ілон Маск відновив облікові записи кількох журналістів у соцмережі, які були заблоковані через суперечку щодо публікації публічних даних про літак мільярдера.

Ми продовжуємо воювати з окупантом на інформаційному фронті, надаючи виключно перевірену інформацію та аналітику. Війна позбавила нас можливості заробляти, просимо Вашої підтримки. Підтримати delo.ua

Про це повідомляє Reuters.

Зазначається, що відновлення акаунтів відбулося після гострої критики дій Маска з боку урядовців, правозахисних груп і журналістських організацій. Дехто заявив, що платформа мікроблогів ставить під загрозу свободу преси.

Також Маск провів опитування у Twitter, яке показало, що більшість респондентів хочуть негайного відновлення облікових записів.

"Люди висловилися. З облікових записів, які ділились моїм місцезнаходженням, буде знято блокування", — написав Маск у Twitter.

Перевірка Reuters показала, що призупинені облікові записи, серед яких були журналісти New York Times, CNN і Washington Post, були відновлені.

Нагадаємо, Twitter у четвер призупинив облікові записи кількох відомих журналістів, які нещодавно писали про його нового власника Ілона Маска. Мільярдер пояснює це тим, що правила соціальної мережі забороняють публікацію особистої інформації.