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Маск відновлює акаунти журналістів у Twitter, оскільки це викликало негативну реакцію
Новий власник Twitter Ілон Маск відновив облікові записи кількох журналістів у соцмережі, які були заблоковані через суперечку щодо публікації публічних даних про літак мільярдера.
Про це повідомляє Reuters.
Зазначається, що відновлення акаунтів відбулося після гострої критики дій Маска з боку урядовців, правозахисних груп і журналістських організацій. Дехто заявив, що платформа мікроблогів ставить під загрозу свободу преси.
Також Маск провів опитування у Twitter, яке показало, що більшість респондентів хочуть негайного відновлення облікових записів.Підписуйтесь на наш Telegram канал
"Люди висловилися. З облікових записів, які ділились моїм місцезнаходженням, буде знято блокування", — написав Маск у Twitter.
Перевірка Reuters показала, що призупинені облікові записи, серед яких були журналісти New York Times, CNN і Washington Post, були відновлені.
Нагадаємо, Twitter у четвер призупинив облікові записи кількох відомих журналістів, які нещодавно писали про його нового власника Ілона Маска. Мільярдер пояснює це тим, що правила соціальної мережі забороняють публікацію особистої інформації.