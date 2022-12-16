Twitter заблокував сторінки журналістів, які критикували Ілона Маска

Twitter у четвер призупинив облікові записи кількох відомих журналістів, які нещодавно писали про його нового власника Ілона Маска. Мільярдер пояснює це тим, що правила соціальної мережі забороняють публікацію особистої інформації.

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Про це пише Reuters.

Соцмережею не зможуть користуватися колишній ведучий MSNBC Кейт Олберманн, Райан Мак із The New York Times, Доні О'Салліван із CNN, Метт Біндер із Mashable та Аарон Рупар. Майже всі вони регулярно висвітлювали суперечливі реформи Маска у Twitter в останні місяці.

Сам мільярдер пояснив раптове і одночасне блокування сторінок тим, що з аккаунтів представників ЗМІ нібито публікувалися твіти, котрі порушують правила користування мережею.

Маск, який назвав себе абсолютистом свободи слова, написав у Twitter : "До "журналістів" застосовуються ті самі правила блокування, що й до всіх інших".

Також у твіті Маска йдеться про призупинення у Twitter облікового запису @elonjet, який відстежує його приватний літак у режимі реального часу, використовуючи дані, доступні у відкритому доступі. Маск погрожував судом проти оператора облікового запису, заявивши, що за його сином помилково стежив "божевільний сталкер".

Незрозуміло, чи всі журналісти, чиї облікові записи було призупинено, коментували або ділилися новинами про @elonjet.

«Критикувати мене цілий день — це цілком нормально, але доксінгувати моє місцезнаходження в реальному часі та піддавати небезпеці мою родину — ні», — написав Маск у Twitter.

Нагадаємо, Ілон Маск у своєму першому зверненні до співробітників Twitter після покупки компанії за 44 млрд доларів заявив про можливе банкрутство, якщо соціальна мережа не почне приносити більше грошей.

При цьому Маск вчиняє "небезпечні дії" щодо бренду, зокрема, відновлення в односторонньому порядку заборонених облікових записів, як-от акаунт колишнього президента США Дональда Трампа.

Зазначимо, сотні співробітників Twitter Inc вирішили звільнитися після того, як новий власник компанії Ілон Маск запровадив більш жорсткі умови праці.