Маск перетворив офіс Twitter на готель для співробітників і сам там ночує - ЗМІ (ФОТО)

Новий власник Twitter Ілон Маск перетворив частину приміщень головного офісу компанії у Сан-Франциско на готель для співробітників і часто сам там ночує.

Ми продовжуємо воювати з окупантом на інформаційному фронті, надаючи виключно перевірену інформацію та аналітику. Війна позбавила нас можливості заробляти, просимо Вашої підтримки. Підтримати delo.ua

Про це повідомляє ВВС News Україна.

У листопаді Ілон Маск в електронному листі закликав співробітників Twitter "проявити себе як вкрай затяті співробітники", щоб досягти успіху, та "працювати багато годин дуже інтенсивно".

ВВС отримала фотографії офісних диванів, які використовуються як ліжка. В одній із кімнат для нарад з'явився будильник, а на застеленому ліжку видно чиюсь фотографію. Також на одному з фото зображено кімнату з двоспальним ліжком, поряд з якою лежать домашні капці, у приміщенні також встановлена шафа для одягу.

Один із колишніх співробітників Twitter повідомив, що Маск сам часто спить в офісі компанії.

Раніше Маск опублікував твіт, в якому пообіцяв спати та працювати в офісі доти, "поки організація не почне нормально працювати". Пізніше цей твіт був видалений.

Розслідуванням використанням офісу Twitter як готелю вже займається міська влада – така практика може порушувати правила використання будівель.

За даними Bloomberg, в офісних спальнях також ночують співробітники автомобільної компанії Tesla та інших фірм, що належать Маску, яких запросили на роботу в Twitter.

Нагадаємо, Ілон Маск у своєму першому зверненні до співробітників Twitter після покупки компанії за 44 млрд доларів заявив про можливе банкрутство, якщо соціальна мережа не почне приносити більше грошей.

При цьому Маск вчиняє "небезпечні дії" щодо бренду, зокрема, відновлення в односторонньому порядку заборонених облікових записів, як-от акаунт колишнього президента США Дональда Трампа.

Зазначимо, сотні співробітників Twitter Inc вирішили звільнитися після того, як новий власник компанії Ілон Маск запровадив більш жорсткі умови праці.