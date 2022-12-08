Маск превратил офис Twitter в отель для сотрудников и сам там ночует – СМИ (ФОТО)

Новый владелец Twitter Илон Маск превратил часть помещений головного офиса компании в Сан-Франциско в гостиницу для сотрудников и часто сам там ночует.

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Об этом сообщает BBC News Украина.

В ноябре Илон Маск в электронном письме призвал сотрудников Twitter "проявить себя как крайне ярые сотрудники", чтобы добиться успеха, и "работать много часов очень интенсивно".

BBC получила фотографии офисных диванов, которые используются в качестве кровати. В одной из комнат для совещаний появился будильник, а на застеленной кровати видна чья-то фотография. Также на одном из фото изображена комната с двуспальной кроватью, рядом с которой лежат домашние тапочки, в помещении также установлен шкаф для одежды.

Один из бывших сотрудников Twitter сообщил, что Маск часто спит в офисе компании.

Ранее Маск опубликовал твит, в котором пообещал спать и работать в офисе до тех пор, "пока организация не начнет нормально работать". Позже этот твит был удалён.

Расследованием использования офиса Twitter как гостиницы уже занимаются городские власти – такая практика может нарушать правила использования зданий.

По данным Bloomberg, в офисных спальнях также ночуют сотрудники автомобильной компании Tesla и других принадлежащих Маску фирм, которых пригласили на работу в Twitter.

Напомним, Илон Маск в своем первом обращении к сотрудникам Twitter после покупки компании за 44 млрд долларов заявил о возможном банкротстве, если социальная сеть не станет приносить больше денег.

При этом Маск совершает "опасные действия" относительно социальной платформы, в частности, восстановление в одностороннем порядке запрещенных учетных записей, таких как аккаунт бывшего президента США Дональда Трампа.

Отметим, сотни сотрудников Twitter Inc решили уволиться после того, как новый владелец компании Илон Маск ввел более жесткие условия труда.