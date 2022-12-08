Владелец Twitter и основатель компаний Tesla и SpaceX миллиардер Илон Маск потерял титул самого богатого человека в мире согласно данным Forbes после резкого падения стоимости акций производителя электрокаров и покупки социальной сети за $44 млрд.

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Об этом пишет Reuters.

Отмечается, что президент группы компаний Louis Vuitton Moet Hennessy (LVMH) Бернар Арно и его семья с личным состоянием в 185,3 миллиарда долларов возглавили рейтинг самых богатых людей по версии Forbes, в то время как активы Маска оценивались в $184,6 млрд.

Акции Tesla, потерявшие в цене более 47% после того, как Маск сделал предложение купить Twitter в начале этого года, упали на 2,7%.

Чистый капитал Маска упал ниже 200 миллиардов долларов раньше 8 ноября, поскольку инвесторы отказались от акций Tesla из-за опасений, что топ-менеджер и крупнейший акционер самого дорогого в мире производителя электромобилей больше переживает за Twitter.

Tesla потеряла почти половину своей рыночной стоимости, после того, как Маск заключил соглашение о покупке Twitter в октябре за $44 млрд.

Помимо Tesla, Маск также возглавляет ракетную компанию SpaceX и Neuralink, стартап, разрабатывающий чипы для подключения человеческого мозга к компьютерам.

Состояние Маска, занимавшего первое место в списке Forbes с сентября 2021 года, составляло 185,7 миллиарда долларов.

Маск в прошлом году сместил на второе место основателя Amazon Джеффа Безоса, который теперь занимает четвертое место с состоянием $111,2 млрд. Индийский миллиардер и владелец многопрофильного конгломерата Adani Group Гаутам Адани находится на третьем месте с состоянием в $134,8. Пятое место занимает глава Berkshire Hathaway Уоррен Баффет ($106,4 млрд).

Отметим, из-за покупки Twitter Илон Маск обеднел на $70 млрд .

Напомним, всего 500 самых богатых людей мира потеряли 1,4 триллиона долларов в первой половине 2022 года. Состояние Джеффа Безоса упало примерно на 63 миллиарда долларов, а Марка Цукерберга - более чем вдвое.