Индийский миллиардер сместил основателя Amazon Безоса в рейтинге самых богатых людей

Гаутам Адани, индийский магнат, в 2022 году активно поднимавшийся в рейтинге миллиардеров, опередил основателя Amazon Джеффа Безоса и стал вторым самым богатым человеком мира по версии агентства Bloomberg.

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Адани начал новый год на 14 месте в рейтинге самых богатых людей, но по состоянию на сентябрь имеет состояние в 146,8 миллиарда долларов, что уступает только основателю Tesla и SpaceX Илону Маску (263,9 миллиардов долларов).

В течение этой недели (12-17 сентября) акции компании Adani Enterprises Ltd. выросли до рекорда, а некоторые из компаний его группы подорожали более чем на 1000% с 2020 года.

Безос отстает от Адани всего на 19 миллионов долларов. Изменения в рейтинге богатых могут быть быстрыми и в основном зависят от стоимости акций.

Ранее в апреле Адане впервые обогнал индийца Мукеша Амбани, который был самым богатым человеком в Азии в начале года и опередил Билла Гейтса и француза Бернара Арно за последние два месяца.

"Это первый случай, когда кто-то из Азии занял столь высокую позицию в высших эшелонах индекса богатства, в котором доминировали американские технологические предприниматели", - отмечают в Bloomberg.

По версии Forbes, Адани также обгоняет Безоса, но занимает третье место в рейтинге самых богатых, уступая Арно и Маску.

Напомним, всего 500 самых богатых людей мира потеряли 1,4 триллиона долларов в первой половине 2022 года. Состояние Илона Маска упало почти на 62 миллиарда долларов, Джеффа Безоса - примерно на 63 миллиарда долларов, а Марка Цукерберга сократилось более чем вдвое.