Індійський мільярдер посунув засновника Amazon Безоса в рейтингу найбагатших людей

Гаутам Адані, індійський магнат, який в 2022 році активно підіймався в рейтингу мільярдерів, випередив засновника Amazon Джеффа Безоса і став другою найбагатшою людиною світу за версією агентства Bloomberg.

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Адані розпочав новий рік на 14 місці в рейтингу найбагатших людей, але станом на вересень має статки в 146,8 мільярдів доларів, що поступається лише засновнику Tesla та SpaceX Ілону Маску (263,9 мільярдів доларів).

Протягом цього тижня (12-17 вересня) акції компанії Adani Enterprises Ltd. зросли до рекорду, а деякі з компаній його групи подорожчали більш ніж на 1000% з 2020 року.

Безос відстає від Адані лише на 19 мільйонів доларів. Зміни в рейтингу найбагатших можуть бути швидкими і в основному залежать від вартості акцій.

Раніше у квітні Адані вперше обігнав індійця Мукеша Амбані, який був найбагатшою людиною в Азії на початку року та випередив Білла Гейтса та француза Бернара Арно за останні два місяці.

"Це перший випадок, коли хтось із Азії посів таку високу позицію у вищих ешелонах індексу багатства, в якому домінували американські технологічні підприємці", — зазначають в Bloomberg.

За версією Forbes, Адані також обганяє Безоса, але займає третє місце в рейтингу найбагатших, поступаючись Арно та Маску.

Нагадаємо, загалом 500 найбагатших людей світу втратили 1,4 трильйона доларів у першій половині 2022 року. Статки Ілона Маска впали майже на 62 мільярди доларів, Джеффа Безоса - приблизно на 63 мільярди доларів, а Марка Цукерберга скоротилося більш ніж удвічі.