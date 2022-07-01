Самые богатые люди мира с начала года потеряли $1,4 триллиона

В общей сложности 500 богатейших людей мира потеряли 1,4 триллиона долларов в первой половине 2022 года. Состояние Илона Маска упало почти на 62 миллиарда долларов, Джеффа Безоса - примерно на 63 миллиарда долларов, а Марка Цукерберга сократилось более чем вдвое.

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Об этом сообщает Bloomberg.

Соучредитель Tesla Илон Маск по-прежнему имеет самое большое состояние на планете - 208,5 млрд долларов, а Безос из Amazon занимает второе место с состоянием в 129,6 млрд долларов, согласно индексу миллиардеров Bloomberg.

В то же время гендиректор Louis Vuitton Moët Hennessy Бернар Арно, самый богатый человек Франции, занимает третье место с состоянием в 128,7 млрд долларов, за ним следует основатель Microsoft Билл Гейтс с состоянием в 114,8 млрд долларов.

Это единственная четверка, чье состояние превышает 100 миллиардов долларов - в начале года эту сумму превышало 10 человек во всем мире, включая Цукерберга, который сейчас занимает 17-е место в списке состояния с 60 миллиардами долларов.

Как отметили в Bloomberg, небывалый рост состояния самых богатых бизнесменов в предыдущие два года был вызван стимулирующими мерами правительств и центральных банков в связи с пандемией COVID-19.

Напомним, американец Кит Джонсон обвинил компании SpaceX и Tesla, а также их основателя миллиардера Илона Маска в продвижении "криптовалютной пирамиды" Dogecoin (DOGE). Истец требует выплатить ему $258 млрд в качестве возмещения ущерба и компенсации.