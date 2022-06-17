Илону Маску, SpaceX и Tesla предъявили иск на $258 млрд

Американец Кит Джонсон обвинил компании SpaceX и Tesla, а также их основателя миллиардера Илона Маска в продвижении "криптовалютной пирамиды" Dogecoin (DOGE). Истец требует выплатить ему $258 млрд в качестве возмещения ущерба и компенсации.

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Об этом пишет Bloomberg.

Кит Джонсон утверждает, что Маск и его компании создали мошенническую схему для взвинчивания стоимости Dogecoin.

"Ответчики ложно и обманчиво утверждают, что Dogecoin является легитимной инвестицией, в то время как актив не имеет никакой ценности", — говорится в иске, поданном в федеральный суд Манхэттена.

Согласно агентству, Джонсон стремится представлять интересы группы лиц, которые потеряли деньги на торговле или инвестициях в DOGE с апреля 2019 года.

Истец требует возместить ему ущерб в размере $86 млрд и выплатить тройную компенсацию в размере $172 млрд.

Джонсон также просит запретить Маску и его компаниям продвигать Dogecoin, а также объявить, что торговля этой криптовалютой является "азартной игрой".

Маск активно продвигал мем-криптовалюту. В апреле 2022 года бизнесмен предложил снизить стоимость подписки Twitter Blue и предоставить пользователям возможность оплаты премиум-сервиса в DOGE.

В январе Tesla начала реализовывать мерч за Dogecoin. Ранее компания продавала свои электрокары за биткоин, однако впоследствии отказалась от этой опции.

Также миллиардер раскритиковал сооснователя Dogecoin Джексона Палмера. Маск заявил, что скрипт для борьбы со спамом в Twitter, который разработчик предоставил ему несколько лет назад, был плохо написан.

Отметим, Dogecoin была создана в 2013 году как пародия на популярный интернет-мем "doge", в котором использовалось изображение собаки сиба-ину. Криптовалюта торговалась в четверг на уровне $0,057, с начала текущего года ее курс упал на 67%. В прошлом году стоимость Dogecoin поднималась до $0,74.

Напомним, основатель Tesla, богатейший человек в мире Илон Маск состояние которого на данный момент оценивается в $216,8 млрд, потерял $16,9 млрд за один день.