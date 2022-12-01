- Категория
- Наука
- Дата публикации
-
Илон Маск анонсировал испытания мозгового чипа Neuralink на людях через полгода
Миллиардер Илон Маск заявил, что ожидает, что беспроводной мозговой чип, разработанный его компанией Neuralink, начнет клинические испытания на людях через шесть месяцев.
Об этом пишет Reuters.
Маск, также управляющий производителем электромобилей Tesla, ракетной компанией SpaceX и платформой социальных сетей Twitter, известный своими высокими целями, такими как колонизация Марса и спасение человечества. Его амбиции относительно компании Neuralink, которую он запустил в 2016 году, столь же масштабны.
Он хочет разработать чип, который позволил бы мозгу управлять сложными электронными устройствами и, в конце концов, позволил людям с параличом восстановить двигательные функции и лечить такие заболевания мозга как болезнь Паркинсона и Альцгеймера. Он также говорит о сочетании мозга с искусственным интеллектом.Подписывайтесь на наш YouTube канал
Издание отмечает, что компания Neuralink разрабатывает интерфейсы мозговых чипов, которые, по ее словам, могут позволить пациентам с ограниченными возможностями снова двигаться и общаться и восстановить зрение.
Компания Neuralink, расположенная в районе залива Сан-Франциско и в Остине, штат Техас, в последние годы проводила испытания на животных, пытаясь получить разрешение от Управления по контролю за продуктами и лекарствами США (FDA) для начала клинических испытаний на людях.
"Мы хотим быть очень осторожными и уверенными, что оно будет хорошо работать, прежде чем вставлять устройство в человека", — сказал Маск во время долгожданной публичной презентации, подчеркнув скорость, с которой компания разрабатывает свое устройство.
"Сначала прогресс, особенно по отношению к людям, будет казаться, возможно, ужасно медленным, но мы делаем все, чтобы его ускорить", - добавил он.
По словам Маска, первые два применения устройства Neuralink для человека будут касаться восстановления зрения и обеспечения движения мышц у людей, которые не могут этого делать.
"Даже если кто-то никогда не имел зрения, был слепым от рождения, мы верим, что все равно можем восстановить зрение", - заявил миллиардер.
Напомним, компания SpaceX миллиардера Илона Маска анонсировала на 2023 год запуск сервиса Starlink Aviation для самолетов.