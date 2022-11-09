Через покупку Twitter Ілон Маск збіднів на $70 млрд

За підсумками торгового дня 8 листопада, чистий капітал Ілона Маска впав нижче $200 млрд, тому що власники акцій Tesla почали розпродувати цінні папери через побоювання, що мільярдер тепер буде займатися розвитком соціальної мережі Twitter, яку нещодавно придбав.

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Про це повідомляє видання Reuters з посиланням на дані Forbes щодо статків найбагатших людей у світі.

Статки Маска станом на ранок 9 листопада становлять $197,4 млрд. Основні активи мільярдера —акції Tesla. За час поки бізнесмене намагався придбавати Twitter, акції Tesla втратили майже половину своєї ринкової вартості.

Спочатку інвестори почали продавати акції Tesla через занепокоєння щодо продажу акцій Маском, який продав цінні папери, щоб купити Twitter

"Схоже, що Ілон Маск проводить 100% часу в Twitter, і ви знаєте, йому може знадобитися більше грошей", — сказав Джей Хетфілд з Infrastructure Capital Management.

Інвестори також помітили, що з моменту придбання Twitter Маск зробив дуже мало твітів про Tesla. При цьому було багато публікацій про плани соціальної медіа-компанії в соцмережі.

Нагадаємо, що 28 жовтня Маск нарешті завершив купівлю соціальної мережі Twitter за 44 мільярди доларів. Він заявив, що купив Twitter не для того, щоб заробити більше грошей, а щоб "спробувати допомогти людству, яке я люблю".

Одним із перших рішень Маск звільнив генерального директора Парага Агравала, фінансового директора Неда Сігала та Віджая Гадде, керівника відділу правової політики, довіри та безпеки.

Крім того, Маск наказав скоротити витрати Twitter на 1 млрд доларів.