Из-за покупки Twitter состояние Маска снизилось на $70 млрд

По итогам торгового дня 8 ноября, чистый капитал Илона Маска упал ниже $200 млрд, потому что владельцы акций Tesla начали распродавать ценные бумаги из-за опасений, что миллиардер теперь будет заниматься развитием недавно приобретенной социальной сети Twitter.

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Об этом сообщает издание Reuters со ссылкой на данные Forbes по состоянию самых богатых людей в мире.

Состояние Маска по состоянию на утро 9 ноября составляет $ 197,4 млрд. Основные активы миллиардера — акции Tesla. За время, пока бизнесмене пытался купить Twitter, акции Tesla потеряли почти половину своей рыночной стоимости.

Сначала инвесторы начали продавать акции Tesla из-за беспокойства по продаже акций Маском, продавшим ценные бумаги, чтобы купить Twitter

"Похоже, что Илон Маск проводит 100% времени в Twitter, и вы знаете, ему может понадобиться больше денег", - сказал Джей Хэтфилд из Infrastructure Capital Management.

Инвесторы также заметили, что с момента приобретения Twitter Маск сделал очень мало твитов о Tesla. При этом было много публикаций о планах социальной медиакомпании в соцсети.

Напомним, что 28 октября Маск наконец-то завершил покупку социальной сети Twitter за 44 миллиарда долларов. Он заявил, что купил Twitter не для того, чтобы заработать больше денег, а чтобы "попробовать помочь человечеству, которое я люблю".

Одним из первых решений Маск уволил генерального директора Парага Агравала, финансового директора Неда Сигала и Виджая Гадде, руководителя отдела правовой политики, доверия и безопасности.

Кроме того, Маск приказал сократить расходы Twitter на 1 млрд долларов.