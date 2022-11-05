Илон Маск сообщил, какой в дальнейшем будет политика Twitter

Миллиардер Илон Маск, недавно ставший новым владельцем социальной сети Twitter, сообщил, что политика проверки контента в Twitter "остается абсолютно неизменной".

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"Опять же, чтобы внести ясность, твердая привязанность Twitter к модерации контента остается абсолютно неизменной. На самом деле, на этой неделе мы видели, что количество разжигающих ненависть высказываний иногда опускалось "ниже" предыдущих норм, вопреки тому, что вы можете прочитать в прессе", - написал Маск в Twitter.

Он также прокомментировал сокращение штата в Twitter и отметил, что "к сожалению, выбора нет, когда компания теряет более $4 млн в день".

"Всем, кто уволился, было предложено 3 месяца выходного пособия, что на 50% больше, чем требуется законом", - подчеркнул Маск.

28 октября Маск наконец-то завершил покупку социальной сети Twitter за 44 миллиарда долларов. Он заявил, что купил Twitter не для того, чтобы заработать больше денег, а чтобы "попробовать помочь человечеству, которое я люблю".

Одним из первых решений Маск уволил генерального директора Парага Агравала, финансового директора Неда Сигала и Виджая Гадде, руководителя отдела правовой политики, доверия и безопасности.

Кроме того, Маск приказал сократить расходы Twitter на 1 млрд долларов.

Ранее новый владелец Twitter Маск, анонсировал создание совета для модерации контента "с разными точками зрения".