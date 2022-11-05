Ілон Маск повідомив, якою надалі буде політика Twitter

Мільярдер Ілон Маск, який нещодавно став новим власником соціальної мережі Twitter, повідомив, що політика перевірки контенту у Twitter "залишається абсолютно незмінною".

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"Знову ж таки, щоб внести ясність, тверда прихильність Twitter до модерації контенту залишається абсолютно незмінною. Насправді, цього тижня ми бачили, що кількість висловлювань, що розпалюють ненависть, іноді опускалася "нижче" попередніх норм, всупереч тому, що ви можете прочитати у пресі", - написав Маск у Twitter.

Він також прокоментував скорочення штату у Twitter та зазначив, що "на жаль, вибору немає, коли компанія втрачає понад $4 млн на день".

"Усім, хто звільнився, було запропоновано 3 місяці вихідної допомоги, що на 50% більше, ніж вимагається законом", - наголосив Маск.

28 жовтня Маск нарешті завершив купівлю соціальної мережі Twitter за 44 мільярди доларів. Він заявив, що купив Twitter не для того, щоб заробити більше грошей, а щоб "спробувати допомогти людству, яке я люблю".

Одним із перших рішень Маск звільнив генерального директора Парага Агравала, фінансового директора Неда Сігала та Віджая Гадде, керівника відділу правової політики, довіри та безпеки.

Крім того, Маск наказав скоротити витрати Twitter на 1 млрд доларів.

Раніше новий власник Twitter Маск, анонсував створення ради для модерації контенту "з різними точками зору".