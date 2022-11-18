Після ультиматуму Ілона Маска співробітники Twitter масово залишають компанію

Сотні співробітників Twitter Inc вирішили звільнитися після того, як новий власник компанії Ілон Маск запровадив більш жорсткі умови праці.

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Про це пише Reuters.

Як пише видання, вранці 16 листопада Маск надіслав електронного листа співробітникам Twitter, де зазначив, що щоб створити проривний Twitter 2.0 і досягти успіху в умовах дедалі більшої конкуренції, "нам потрібно буде бути надзвичайно жорсткими".

Електронний лист просив співробітників натиснути "так", якщо вони хочуть залишитися. Ті, хто не відповість до 17:00 за східним часом у четвер, вважатимуться такими, що звільнилися та отримають вихідну допомогу.

Після цього сотні співробітників Twitter вирішили звільнитися. На підтвердження цього рішення вони розміщали відповідні емодзі в соцмережах.

Як зазначає видання, ці звільнення підкреслюють небажання деяких із близько 3000 співробітників Twitter залишатися в компанії, де раніше Маск звільнив половину співробітників, включаючи топ-менеджмент, і безжально змінює культуру, щоб запровадити ненармований рабочий день та інтенсивний темп.

Понад 110 співробітників Twitter оголосили про своє рішення піти у публічних публікаціях у соціальній мережі.

У внутрішньому чаті Twitter понад 500 співробітників написали прощальні повідомлення.

Серед тих, хто звільняється, багато інженерів, відповідальних за виправлення помилок і запобігання перебоїв у роботі сервісів, що викликає сумніви щодо стабільності платформи на тлі втрати співробітників.

За даними веб-сайту Downdetector, який відстежує збої в роботі веб-сайтів і додатків, кількість повідомлень про збої в роботі Twitter різко зросла з менш ніж 50 до приблизно 350 повідомлень.

Крім того, Маск зустрівся з деякими провідними співробітниками в четвер, щоб спробувати переконати їх залишитися, сказав виданню колишній співробітник Twitter.

Маск написав у Twitter пізно ввечері в четвер і заявив, що його не хвилюють відставки, оскільки "кращі люди залишаються".

Власник мільярдера також додав: "Ми щойно досягли ще одного найвищого рівня використання Twitter...", не вдаючись подробиць.

Нагадаємо, Ілон Маск у своєму першому зверненні до співробітників Twitter після покупки компанії за 44 млрд доларів заявив про можливе банкрутство, якщо соціальна мережа не почне приносити більше грошей.

Одним із перших рішень Маск звільнив генерального директора Парага Агравала, фінансового директора Неда Сігала та Віджая Гадде, керівника відділу правової політики, довіри та безпеки.

Крім того, Маск наказав скоротити витрати Twitter на 1 млрд доларів.