После ультиматума Илона Маска сотрудники Twitter массово покидают компанию

Сотни сотрудников Twitter Inc решили уволиться после того, как новый владелец компании Илон Маск ввел более жесткие условия труда.

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Об этом сообщает Reuters.

Как пишет издание, утром 16 ноября Маск направил электронное письмо сотрудникам Twitter, где отметил, что чтобы создать прорывной Twitter 2.0 и добиться успеха в условиях растущей конкуренции, "нам нужно будет быть чрезвычайно жесткими".

Электронное письмо просило сотрудников нажать "да", если они хотят остаться. Те, кто не ответит до 17:00 по восточному времени в четверг, будут считаться уволившимися и получившими выходное пособие.

После этого сотни сотрудников Twitter решили уволиться. В подтверждение этого решения они размещали соответствующие эмодзы в соцсетях.

Как отмечает издание, эти увольнения подчеркивают нежелание некоторых из около 3000 сотрудников Twitter оставаться в компании, где ранее Маск уволил половину сотрудников, включая топ-менеджмент, и безжалостно меняет культуру, чтобы ввести ненормированный рабочий день и интенсивный темп работы.

Более 110 сотрудников Twitter объявили о своем решении уйти в публичных публикациях в социальной сети.

Во внутреннем чате Twitter более 500 сотрудников написали прощальные сообщения.

Среди увольняемых много инженеров, ответственных за исправление ошибок и предотвращение перебоев в работе сервисов, что вызывает сомнения относительно стабильности платформы на фоне потери сотрудников.

По данным веб-сайта Downdetector, отслеживающего сбои в работе веб-сайтов и приложений, количество сообщений о сбоях в работе Twitter резко возросло с менее чем 50 до примерно 350 сообщений.

Кроме того, Маск встретился с некоторыми ведущими сотрудниками в четверг, чтобы попытаться убедить их остаться, сказал изданию бывший сотрудник Twitter.

Маск написал в Twitter поздно вечером в четверг и заявил, что его не волнуют отставки, поскольку "лучшие люди остаются".

Миллиардер также добавил: "Мы только что достигли еще одного наивысшего уровня использования Twitter...", не прибегая к подробностям.

Напомним, Илон Маск в своем первом обращении к сотрудникам Twitter после покупки компании за 44 млрд долларов заявил о возможном банкротстве, если социальная сеть не станет приносить больше денег.

Одним из первых решений Маск уволил генерального директора Парага Агравала, финансового директора Неда Сигала и Виджая Гадде, руководителя отдела правовой политики, доверия и безопасности.

Кроме того, Маск приказал сократить расходы Twitter на 1 млрд долларов.