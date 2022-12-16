Twitter заблокировал страницы журналистов, критиковавших Илона Маска

Twitter в четверг приостановил учетные записи нескольких известных журналистов, недавно писавших о его новом владельце Илоне Маске. Миллиардер объясняет это тем, что правила социальной сети запрещают публикацию личной информации.

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Об этом пишет Reuters.

Отмечается, что теперь соцсетью не смогут пользоваться бывший ведущий MSNBC Кейт Олберманн, Райан Мак из The New York Times, Дони О'Салливан из CNN, Мэтт Биндер из Mashable и Аарон Рупар. Практически все они часто освещали противоречивые реформы Маска в Twitter в последние месяцы.

Сам миллиардер объяснил внезапную и одновременно блокировку страниц тем, что из аккаунтов представителей СМИ якобы публиковались твиты, нарушающие правила пользования сетью.

Маск, назвавший себя абсолютистом свободы слова, написал в Twitter: "К "журналистам" применяются те же правила блокировки, что и ко всем остальным".

Также в твите Маска говорится о приостановке в Twitter учетной записи @elonjet, которая отслеживает его частный самолет в режиме реального времени, используя данные, доступные в открытом доступе. Маск угрожал судом против владельца аккаунта, заявив, что за его сыном ошибочно следил "сумасшедший сталкер".

Непонятно, все ли журналисты, чьи аккаунты были приостановлены, комментировали или делились новостями о @elonjet.

"Критиковать меня целый день - это вполне нормально, но доксинговать мое местонахождение в реальном времени и подвергать опасности мою семью - нет", - написал Маск в Twitter.

Напомним, Илон Маск в своем первом обращении к сотрудникам Twitter после покупки компании за 44 млрд долларов заявил о возможном банкротстве, если социальная сеть не станет приносить больше денег.

При этом Маск совершает "опасные действия" по бренду, в частности, восстановление в одностороннем порядке запрещенных учетных записей, таких как аккаунт бывшего президента США Дональда Трампа.

Отметим, сотни сотрудников Twitter Inc решили уволиться после того, как новый владелец компании Илон Маск ввел более жесткие условия труда.