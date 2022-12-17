Маск возобновляет аккаунты журналистов в Twitter, поскольку это вызвало негативную реакцию

Новый владелец Twitter Илон Маск возобновил учетные записи нескольких журналистов в соцсети, которые были заблокированы из-за спора о публикации публичных данных о самолете миллиардера.

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Об этом сообщает Reuters.

Отмечается, что возобновление аккаунтов произошло после острой критики действий Маска со стороны чиновников, правозащитных групп и журналистских организаций. Некоторые заявили, что платформа микроблогов ставит под угрозу свободу прессы.

Также Маск провел опрос в Twitter, показавший, что большинство респондентов хотят немедленного возобновления аккаунтов.

"Люди высказались. С учетных записей, которые делились моим местонахождением, будет снята блокировка", — написал Маск в Twitter.

Проверка Reuters показала, что приостановленные аккаунты, среди которых были журналисты New York Times, CNN и Washington Post, были возобновлены.

Напомним, Twitter в четверг приостановил учетные записи нескольких известных журналистов, недавно писавших о его новом владельце Илоне Маске. Миллиардер объясняет это тем, что правила социальной сети запрещают публикацию личной информации.