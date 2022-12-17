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Маск возобновляет аккаунты журналистов в Twitter, поскольку это вызвало негативную реакцию
Новый владелец Twitter Илон Маск возобновил учетные записи нескольких журналистов в соцсети, которые были заблокированы из-за спора о публикации публичных данных о самолете миллиардера.
Об этом сообщает Reuters.
Отмечается, что возобновление аккаунтов произошло после острой критики действий Маска со стороны чиновников, правозащитных групп и журналистских организаций. Некоторые заявили, что платформа микроблогов ставит под угрозу свободу прессы.
Также Маск провел опрос в Twitter, показавший, что большинство респондентов хотят немедленного возобновления аккаунтов.Подписывайтесь на наш YouTube канал
"Люди высказались. С учетных записей, которые делились моим местонахождением, будет снята блокировка", — написал Маск в Twitter.
Проверка Reuters показала, что приостановленные аккаунты, среди которых были журналисты New York Times, CNN и Washington Post, были возобновлены.
Напомним, Twitter в четверг приостановил учетные записи нескольких известных журналистов, недавно писавших о его новом владельце Илоне Маске. Миллиардер объясняет это тем, что правила социальной сети запрещают публикацию личной информации.