Ілон Маск запустив опитування, чи варто йому залишити посаду гендиректора Twitter

Генеральний директор Twitter Ілон Маск запустив опитування на платформі соціальних мереж стосовно того, чи варто йому піти з посади глави компанії, додавши, що він підкориться результатам опитування.

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Про це повідомляє Reuters.

Маск запитав у користувачів соцмережі: "Чи повинен я піти з посади голови Twitter?".

Should I step down as head of Twitter? I will abide by the results of this poll. — Elon Musk (@elonmusk) December 18, 2022

Мільярдер пообіцяв виконати результати опитування.

Опитування має завершитися в понеділок приблизно о 11:20 за Гринвічем, хоча мільярдер не повідомив, коли він піде у відставку, якщо результати опитування будуть свідчити про таке бажання користувачів.

Відповідаючи на коментар одного користувача Twitter щодо можливої ​​зміни генерального директора, Маск сказав, що "наступника немає".

У наступному своєму твіті Маск написав: "Як кажуть, будьте обережні зі своїми бажаннями, бо можете їх отримати".

Нагадаємо, Ілон Маск у своєму першому зверненні до співробітників Twitter після покупки компанії за 44 млрд доларів заявив про можливе банкрутство, якщо соціальна мережа не почне приносити більше грошей.

При цьому Маск вчиняє "небезпечні дії" щодо бренду, зокрема, відновлення в односторонньому порядку заборонених облікових записів, як-от акаунт колишнього президента США Дональда Трампа.

Зазначимо, сотні співробітників Twitter Inc вирішили звільнитися після того, як новий власник компанії Ілон Маск запровадив більш жорсткі умови праці.

Також майже всі великі світові бренди тимчасово відмовилися від розміщення реклами у Twitter,після того, як власником соцмережі став Маск.