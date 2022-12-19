Илон Маск запустил опрос, стоит ли ему покинуть пост гендиректора Twitter

Генеральный директор Twitter Илон Маск запустил опрос на платформе социальных сетей относительно того, стоит ли ему уйти с поста главы компании, добавив, что он подчинится результатам опроса.

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Об этом сообщает Reuters.

Маск спросил пользователей соцсети: "Должен ли я уйти с должности главы Twitter?".

Should I step down as head of Twitter? I will abide by the results of this poll. — Elon Musk (@elonmusk) December 18, 2022

Миллиардер пообещал выполнить результаты опроса.

Опрос должен завершиться в понедельник примерно в 11:20 по Гринвичу, хотя миллиардер не сообщил, когда он уйдет в отставку, если результаты опроса будут свидетельствовать о таком желании пользователей.

Отвечая на комментарий одного пользователя Twitter о возможном изменении генерального директора, Маск сказал, что "преемника нет".

В следующем своем твите после того, как большинство проголосовали за отставку Маска, он написал: "Как говорят, будьте осторожны со своими желаниями, потому что можете получить их".

Напомним, Илон Маск в своем первом обращении к сотрудникам Twitter после покупки компании за 44 млрд долларов заявил о возможном банкротстве, если социальная сеть не станет приносить больше денег.

При этом Маск совершает "опасные действия" по бренду, в частности, восстановление в одностороннем порядке запрещенных учетных записей, таких как аккаунт бывшего президента США Дональда Трампа.

Отметим, сотни сотрудников Twitter Inc решили уволиться после того, как новый владелец компании Илон Маск ввел более жесткие условия труда.

Также почти все крупные мировые бренды временно отказались от размещения рекламы в Twitter после того, как владельцем соцсети стал Маск.