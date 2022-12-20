Ілона Маска запросили "на килим" до Європарламенту, - ЗМІ

Президентка Європарламенту Роберта Мецола надіслала листа власникові Twitter мільярдеру Ілону Маску з проханням прибути до Брюсселя для «відвертого публічного обміну думками» із законодавцями.

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Про це повідомляє Politico.

«Twitter відіграє центральну роль у демократичному житті Європейського Союзу й забезпечує можливість для громадянського дискурсу, - написала Мецола.

Вона підкреслила, що Twitter не повинен мимоволі стати каталізатором мови ненависті, втручання у вибори та дезінформації».

Як пише видання, в Європі занепокоєні низкою хаотичних і суперечливих заходів Маска, зокрема масовими звільненнями, відстороненням журналістів та зміною в правилах сомережі.

Наразі невідомо, чи прийме Ілон Маск запрошення.

Раніше Єврокомісія пригрозила Ілону Маску заборонити Twitter в Європі, якщо мільярдер не дотримуватиметься правил щодо модерації контенту та довільно відновлюватиме акаунти заблокованих користувачів.

Нагадаємо, Ілон Маск у своєму першому зверненні до співробітників Twitter після покупки компанії за 44 млрд доларів заявив про можливе банкрутство, якщо соціальна мережа не почне приносити більше грошей.

При цьому Маск вчиняє "небезпечні дії" щодо бренду, зокрема, відновлення в односторонньому порядку заборонених облікових записів, як-от акаунт колишнього президента США Дональда Трампа.

Зазначимо, сотні співробітників Twitter Inc вирішили звільнитися після того, як новий власник компанії Ілон Маск запровадив більш жорсткі умови праці.

Також майже всі великі світові бренди тимчасово відмовилися від розміщення реклами у Twitter,після того, як власником соцмережі став Маск.